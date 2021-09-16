Üzüm üreticisi isyan etti: Bu şekilde yöneteceksen başta durma

2021 dönemi için açıklanan 13 TL’lik kuru üzüm fiyatından umutları yıkılan ve tüccarın insafına bırakılan üzüm üreticisi hükümete seslendi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na derdini anlatan bir üzüm üreticisi kendisinin AKP üyesi olduğunu belirterek, “Ben AKP üyesiyim ama artık AKP’ye oy yok. Çünkü bizi bitirdiler.” İfadelerini kullanırken, bir üzüm üreticisi ise hükümete seslenerek, “Bu şekilde bizi yönetecekse başta hiç durmasın. Bir an önce gitsin” şeklinde tepkisini dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) geçtiğimiz günlerde 2021 dönemi için açıkladığı 13 liralık düşük kurum üzüm alım fiyatına üreticinin tepkileri devam ediyor. TMO'nun satın aldığı üzümün parasını 21 günde geri ödemesi ve TARİŞ'in üzüm alımını durdurması, borcu olan üzüm üreticisini tüccara ürününü 10,5 TL ile 11 TL arasında satmasına sebep oldu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, memleketi Salihli ilçesinde bu yıl ki kuru üzümü elinde kalan veya tüccara düşük fiyatta veren üreticisi ziyaret ederek hükümete olan tepkilerini dinledi. Ziyarette Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver de yer aldı.

BİR ÜRETİCİ'DEN “AKP'YE OY YOK”, BİR ÜRETİCİDEN “BAŞIMIZDAN GİTSİNLER” ÇAĞRISI

CHP'li Bakırlıoğlu'na tepkisi dile getiren bir üretici, artık bittiklerini ifade ederek, AKP'li üye olmasına karşın artık AKP'ye oy vermeyeceğini ifade etti.

“Üreticiyi öldürdüler” şeklinde tepkisini dile getiren üreticisi şu ifadelere yer verdi:

“Çiftçiyi resmen bitirdiler. Ben AKP üyesiyim. Ama artık oraya bundan sonra oy atmayacağım. AKP'ye artık oy yok. Çünkü onlar bitmiş, bizi de bitirdiler.”

Sıkıntısını anlatan başka bir üzüm üreticisi ise hükümete seslenerek, “Artık zarar etmiyoruz, bitiyoruz. Bu şekilde başımızda duracaksa, bizi yönetecekse başta hiç durmasın. Bir an önce gitsin. Zaten ülkeyi soydular soğana çevirdiler. Artık başımızda durmalarının bir manası yok.”

2 çocuk babası olduğunu ve borçlarının olduğunu söyleyen üzüm üreticisi ise, yapılanların Türkiye'yi üretmeye doğru götüren uygulamalar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

* Arazimizi ve traktörümüzü satacak konuma geldik. En güzeli elimizdeki her şeyi satıp, üretmemek. Üretmeyen bir toplum haline gelmek. Bizi bu hale getirmek istiyorlar. Üretmeyip evde oturup yeşil kart sahibi olup, emekli aylığı alacağım. Son birkaç yıldır şunu gördük ki üretmeyen bir toplum görmek istiyorlar.

“TMO, ALIM İÇİN 1,5 AY SONRAYA GÜN VERİYOR”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu gerçekleştirdikleri ziyaretlerde üreticiye bir dokunup bin ah işittiklerini belirterek, acil nakitte ihtiyacı olan üreticiye TMO'nun kuru üzümü alım için 1,5 ay sonraya gün verdiğini ifade etti. Bunun tüccarın piyasadan daha düşük fiyatta üzüm almasına sebep olduğunu altını çizen CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

* TARİŞ alım yapmayı bıraktı. Bırakmasını sebebi finansmanda sıkıntı yaşaması ve tüccarla fiyat konusunda rekabet edememesi. TMO şu anda alım yapıyor. Fakat üreticiye '15-16 Kasım tarihlerinde senin ürününü alacağım' diyor. Yani bu tarihlerde çiftçiye sıra veriyor.

* Önümüzdeki 1,5 aylık bir süreç var. Ayrıca şöyle bir durum daha var. TMO ’15-16 Kasım’ tarihlerinde üreticiden ürünü aldıktan sonra o tarihlerden 21 gün sonra ödeme yapacak. Yani üretici para alabilmek için neredeyse 2,5 ay bekleyecek. Ama borçlu olan üreticini acilen nakitte ihtiyacı var.

* Bunun için üretici tüccarın eline kalarak ürününü tüccara 10,5-11 TL arasında satmak zorunda kalıyor. TMO'nun bu yaklaşımı üreticiyi tüccarın insafına bırakmasına sebep oluyor. Karadeniz'de fındığı hemen alan ve parasını 8 gün sonra ödeyen TMO, Manisalı üzüm üreticisini üvey evlat görüp, fındık kadar kıymet vermediğini gösteriyor.

“TARİŞ TMO'NUN ADINA ACİLEN ALIM YAPMALI”

Kuru üzüm alımını durduran TARİŞ'in tekrar alım yapabilmesi konusunda TMO'nun destek olması gerektiğine dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu, bir öneride bulunarak şu ifadelere yer verdi:

* Talebimiz kuru üzümü TMO'nun yerine TARİŞ alsın. TMO'da alım yapsın, TARİŞ'te TMO'nun namına alış yapsın. Geçen sene bunu uyguladılar. Geçen sene TMO 28 bin ton kuru üzüm almış, TARİŞ ise TMO'nun adına 35 bin ton üzüm alımı yapmış. Bu senede aynısını yapabilirler. Parasını TMO, TARİŞ'e ödeyecek, TARİŞ ise peşin olarak üzümü alacak ve depolarında tutacak.

* TARİŞ'in bölgenin birçok yerinde alım yerleri var. Böylece üzüm alımı daha hızlanmış ve üreticinin eline hemen nakdi para geçmiş olur. Bunu yaparlarsa üreticinin tüccarın eline bırakmamış olurlar ve fiyatların daha aşağıya çekilmesinin önüne geçerler. Ayrıca hükümetten bir talebimizde acilen üzümünü satan üreticiye 2 TL primin verilmesi.

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