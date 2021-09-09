Üzüm üreticisinden Bakan Pakdemirli’ye isyan

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TMO'nun bu yıl için açıkladığı düşük kuru üzüm taban fiyatına üzüm üreticilerinin tepkileri devam ediyor. Fiyatın açıklanmasını ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Manisa'da birçok üretici zararlarını karşılayabilmek için kurutmalık sofralık üzümünü kurutmaya bırakmayarak tüccara şaraplık ve şıralık olarak vermeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticileri ziyaret ederek, açıklanan düşük fiyattan dolayı yaşanan sıkıntıyı yerinde dinledi.

“ŞİMDİ ZARARIMIZIN YARISINI ÖDEME DERDİNE DÜŞTÜK”

CHP Grup başkanvekili Özel'e açıklanan düşük fiyattan dolayı sitemini dile getiren bir üzüm üreticisi, kurutmalık olarak yetiştirdiği üzümü şaraplık ve şıralık olarak vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Düşük fiyattan dolayı sıkıntı içerisinde olduğunu ifade eden üzüm üreticisi şu ifadelere yer verdi:

“Geçen sene 12,5 TL olan kuru üzüm fiyatını bu yıl 13 TL olarak açıklıyorlar. Açıklanan bu fiyat zararımızın yarını bile karşılamaz. Açıklanan fiyattan sonra üzümümü kurutmalık olarak sermedim. Eğer fiyatı 16 TL olarak açıklasalardı, ben sofralık, kurutmalık olan üzümümü şaraplık ve şıralık için tüccara satmazdım. Açıklanan rakamla bu işin içine ettiler. Bizi bitirdiler. Biz şimdi zararımızın yarısını ödeme derdine düştük.”

“MANİSA'DAN BÖYLE TARIM BAKANI OLMAZ”

TMO'nun açıkladığı düşük fiyata tepki gösteren Manisalı kadın üretici ise, hemşerisi olan Manisalı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye isyan etti.

Bakan Pakdemir'yi istifaya davet eden kadın üretici şöyle konuştu:

“Açıklanan fiyattan sonra üzümü artık sermenin ve kurutmanın bir anlamı kalmadı. Şimdi zararın yükünü hafifletmenin derdine düştük. Sağolsun başımızdaki büyükler, çok güzel fiyat açıkladılar. Manisa'ya gelsinler de çiftçinin halini bir görsünler. Fiyatı açıklayan birde Manisalı bakan. Manisa'dan böyle tarım bakanı olmaz. Tarımın ‘T'sinden anlamıyor. O Manisalı ya istifa edecek ya da bu fiyatı düzenleyecek”

CHP'li Özel'in yayında Bakan Pakmedirli'ye seslenen kadın üretici şu çağrıda bulundu:

“Bakan gelsin halimizi görsün. Bu iş koltukta oturmaya benzemiyor. 5 kuruş zam verdi. Bu zam bakana yetiyorsa, bizi de yeter. Hemşerimiz dediğimiz bakan bize bunu yaptıysa, bundan sonra ne yapacağını düşünemiyoruz. Bu işe bir an önce çözüm bulsunlar.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, açıklanan düşük fiyatının ardından üreticinin üzümünü kurutmalık olarak sermekten vazgeçtiğini belirterek, “Manisa'nın bağları yangın yeri gibi. Üzüm üreticisi dertli. Kurutmalık olarak serilmesi gereken üzümün serilmeyerek şaraplık ve şıralık olarak tüccara verilmesi milli servetin çöp olmasına sebep oluyor. Manisalı üretici hemşerisi dediği Tarım ve Orman Bakanı'nın kendilerine ihanet ettiğini ifade ediyor. Bir an önce gereken yapılsın, ya fiyat üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde tekrar düzeltirsin ya da üreticiye acilen prim desteği verilsin” diye konuştu.