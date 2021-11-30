Vahap Seçer: 30 büyükşehir içerisinde şu anda 5. sıradayız

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda, tamamlanan ve devam eden projelerinin detaylı bir şekilde sunumu yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, büyükşehir belediyesinin yatırımcı bir belediye haline dönüştüğünü, 30 büyükşehir belediyesi içerisinde şu anda 5’inci sırada yer aldığını kaydetti.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, yatırımcı bir belediye haline dönüştüklerini ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 5'inci sırada yer aldıklarını söyledi.

Performans programında yer alan faaliyetlerin bütçeye oranının yüzde 79'dan yüzde 82'ye ulaşmasının öngörüldüğünü ifade eden Seçer, “Bu şu demektir, bir anlamda uçağın burnu havaya doğru gidiyor” dedi.

“BU YIL İÇERİSİNDE 148 PROJENİN PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI OLDUKÇA YÜKSEK”

Meclis'te, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projelerinin detaylı bir şekilde yer aldığı video izletildi. Sunumun ardından konuşan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım programını ve 1 Kasım 2021 proje durumlarının bir değerlendirmesini yaparak şöyle konuştu:

* 2019 yılı toplam 130 projenin fiziki gerçekleşme oranı 45. İlk yılımız, seçim yılı. Parasal gerçekleşme 54. Yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı yüzde 17. 2020 yılında toplam 150 projemiz var. Fiziki gerçekleşme yüzde 45'ten yüzde 96'ya yükseliyor. Parasal gerçekleşme de yüzde 92 civarında bir orana erişiyor. Yüzde 54'ten yüzde 92. Yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı yüzde 17'den yüzde 22'ye yükseliyor. Bu yıl içerisinde, Ekim sonu ya da Kasım başı itibariyle 148 projenin, orada biten proje sayısı az gibi gelebilir ama şimdi göreceksiniz, parasal gerçekleşme oranı oldukça yüksek.

* Burada küçük projelerin ve büyük projelerin ayrımını yapmak lazım. Yani süregelen projeler var. Sayısal anlamda az kalmış olabilir de küçük küçük çok sayıda proje var. Onlar parasal etkisi daha düşük projeler. Bu ayrımı yapmanızı istiyorum. Fiziki gerçekleşme yüzde 55. Yılsonuna kadar tabi ki bu yükselecek ama o projelerin tamamlanması gelecek yıla kalacak. Parasal gerçekleşme yüzde 80. Yani ayırdığımız ödeneği kullanıyoruz.

* Aslında geriden gelme bir durum yok ya da geri kalma gibi bir durum yok. Belirli bir proje, diyelim ki 100 milyonluk proje, ödenek ayırmışsınız 60 milyon. Bu yıl için onu tamamlamışsınız. 40 milyonu zaten daha önceden öngörmüşsünüz. Diğer yıla kalacak. Yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22'den yüzde 31 civarına çıkıyor.

“YATIRIMCI BİR BELEDİYE HÜVİYETİNDEYİZ”

Yatırımcı bir belediye haline dönüştükleri vurgusunu yapan Başkan Seçer, 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde şu anda 5'inci sırada yer aldıklarını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti:

* Yeni yıl için öngördüğümüz proje sayımız 162 ve yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı, yaptığımız bütçede % 41'e eriştirmeyi öngörmüşüz, planlamışız. Performans programında yer alan faaliyetlerin maliyetinin bütçeye oranı 2020 yılı içerisinde % 72. Bu yıl bu oranın % 79'a, gelecek yıl da % 82'ye çıkması öngörülüyor. Bu şu demektir; bir anlamda uçağın burnu havaya doğru gidiyor. Yatırımlar bunun parasal karşılıkları, gider bütçemizdeki artış. Artık yatırımcı bir belediye haline dönüşüyoruz.

* 2021 yılında toplamda 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yatırımlarımızın gelire ve gidere oranı üzerinden yaptığımız değerlendirmede İstanbul Büyükşehir ile Mersin Büyükşehir 5'inciliği paylaşıyor. Aslında oranlar aynı. 5., 6. sıraları paylaşıyor. Yani yatırımlarımız 30 Büyükşehir içerisinde öyle iyi oranlara geldi ki şu anda bizim durumumuz yatırımcı bir belediye hüviyetinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir içerisinde şu anda 5'inci sırada. Bunu söyleyebilirim.

“YÜZDE 100 BİR GERÇEKLEŞME ORANINI TUTTURACAĞIMIZI ŞİMDİDEN SÖYLEYEBİLİRİM”

2019, 2020 yılsonu ve 2021 yılı öngörülen bütçe gerçekleşme oranlarının bir mukayesesini yapan Başkan Seçer, şunları söyledi:

* Bizim 2019'da gider bütçemiz 2 milyar 255 milyon liraydı. Bu bütçenin gerçekleşme miktarı 1 milyar 489 milyon lirada kaldı. Gider bütçesi yüzde 66 civarında bir gerçekleşme oranına sahip oldu. 2020 yılında bütçemiz aynı kaldı 1 milyon eksiyle; 2 milyar 254 milyon. Bildiğiniz gibi 2019 bütçesini biz yapmadık. 2020 yılı daha gerçekçi bir bütçe oldu. Burada giderlerimizin gerçekleşme toplamı parasal olarak 1 milyar 619 milyon liraya ulaştı ve oran da yüzde 71.83'e evrildi. 2019-2020 yılı arasındaki gerçekleşme oranındaki artış yüzde 8.73 seviyelerinde oldu.

* Gelelim bu yıla; Ekim sonu itibariyle bizim bildiğiniz gibi geçen öngördüğümüz gider bütçesi 2 milyar 695 milyon liraydı. 1 Ekim tarihine kadar 2 milyar 55 milyon liralık kısmı gerçekleşmiş oldu. Bu da yüzde 76.27'lik bir orana tekabül ediyor. Ancak yılsonuna kadar biz 2 milyar 670 milyon parasal değer olarak rakamlara erişeceğimizi öngörüyoruz. Zaten toplam bütçemiz 2 milyar 695 milyon liraydı. Yani yüzde 100 bir gerçekleşme oranını tutturacağımızı şimdiden söyleyebilirim.

Başkan Seçer, faaliyet ve yatırım programlarını ayrıntılı bir biçimde Meclis üyeleriyle paylaşarak, 2020-2021 yılı yatırımlarının gerçekleşmesindeki artışın yüzde 27'lere ulaştığını, toplam giderlerin 3 milyar 660 milyon lira olduğunu söyledi. Seçer, bütçenin tek tek kalemleri ve daire başkanlıklarının bütçeleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

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