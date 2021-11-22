Vahap Seçer: Siyasal gerginlik 82 milyona yaramıyor

Esnafla düzenlenen toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Türkiye’de siyasal gerginlik var. Bu en kötü olanı. Bu siyasal gerginlik Türk halkına yaramıyor, 82 milyona yaramıyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, S.S Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin üyelerinin bir araya geldiği istişare toplantısına katıldı. Esnafın sorun ve sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Başkan Seçer, “Esnaf ve sanatkar ekonominin lokomotifi” dedi.

Düzenlenen istişare toplantısına; Başkan Seçer'in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Önel, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Çekmez, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleri katıldı.

Küçük yaşlardan itibaren esnaflık mesleğinin içinde olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Esnafla uzak insanlar değiliz. 5 yaşında bir çocukken annem elimden tuttu, götürdü; ‘kunduracı çırağı olacaksın dayının yanında' dedi. ‘Okuyamazsan sokakta serseri olma sanatkar ol. Hem okula gideceksin hem sanata gideceksin.' Biz gidip orada kundura yapmayı öğrenmedik sadece. Orada çok şey öğrendik. İnsanlığa dair her şeyi gördük. Bu topraklar üzerindeki gelenekleri, kültürü, ahlakı, saygıyı, küçüklerimize sevgiyi, dürüst olmayı, paylaşımı gördük. İşte şu çatı altında beraber oturduğumuz her biriniz bu kültürü temsil eden birer değersiniz” dedi.

Başkan Seçer, kimin hangi partiye mensup olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini ifade ederek, “Ahlaklı, siyasal ahlakı olan bir belediye başkanının gündeminde siyasal ayrımcılık olmaz. Bunu siyaseten söylemiyorum, yürekten söylüyorum. Bu sebeple elbette ki birçok faaliyet alanında iş birliği ile Mersin'in sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“SİYASAL GERGİNLİK 82 MİLYONA YARAMIYOR“

Esnaf ve sanatkarın sorunlarının günü kurtarıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini ifade eden Başkan Seçer, “Bir; pandemi süreci yaşandı, dünya etkilendi, Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Bunu bir tarafa koyalım. İki; ekonomide uzun süredir yapısal sorunlar var. Gerçekçi politikalarla onlara dokunulmadı. Farklı gerekçelerle alınan kararlar yanlış oldu ama inatla hala üzerine gidiliyor. Üç; Türkiye'de siyasal gerginlik var. Bu en kötü olanı. Bu siyasal gerginlik Türk halkına yaramıyor, 82 milyona yaramıyor” dedi. Başkan Seçer, siyasal gerginliğin dış piyasalardaki görüntüyü olumsuz etkilediğini kaydetti.

“EN İYİ NOKTADA İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Esnaf ve sanatkarlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çatı kuruluşunuzdan en alt oda başkanlarına kadar en iyi noktada ilişkilerimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunu da samimi yapıyoruz ve ben sizden razıyım. Gerçekten ilişkilerimiz son derece iyi” diye konuştu. Seçer, kentin sorunlarını çözebilmek için iş birliği içerisinde olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

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