Vahim iddia! Ağır metaller içme suyu barajına karıştı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şamal ile birlikte Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü'nün yakınlarında faaliyet gösteren demir madeninin çöken atık havuzunda incelemelerde bulundu.

Sahada incelemelerde bulunan CHP'li Aytekin, madenin atık havuzunun yanında bulunan dereye, çökmeden dolayı ağır metallerin karıştığını ve derenin Dikili, Bergama, Ayvalık, Altınova ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Madra Barajı'na aktığını ifade etti.

“VATANDAŞLAR TEHLİKE İÇİNDE”

CHP'li Aytekin yaptığı açıklamada, madencilik şirketine ait demir maden ocağının atık havuzunun 5 yıl önce köylünün merasının alınarak kurulduğunu iddia ederek, havuzun çökmesi sebebiyle ağır metallerin havuzun yanından geçen derenin içine karıştığını dile getirdi.

CHP'li Aytekin, dereye ağır metallerin karışması sebebiyle 4 yerleşim merkezinin tehlike içinde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

*Demir madeni işleten şirket 5 yıl önce köyün meralarını alarak yerleşim yerine 50 metre mesafede bir atık havuzu kurmuşlar. Normalde madenlerin atık havuzlarını yerleşim yerine 1500 metre mesafede kurması gerekir.

*Ancak köylüler buna itiraz etse de şirket bunu kurmayı başarmış. Şimdi köyün 50 metre mesafesinde ve dibinden dere geçen bölgede dağ yığınları gibi ağır metallerin bulunduğu atıklar var. Sağanak yağmur sebebiyle atık su havuzunda çökme yaşanmış.

“DİKİLİ, BERGAMA, AYVALIK, ALTINOVA…”

*Çökmeden dolayı havuzun yanındaki dereye bu atıklar karışmış. Şimdi ağır metallerin bulunduğu tüm atıklar derenin içinde. Bu dere, Dikili, Bergama, Ayvalık, Altınova ilçelerinin su ihtiyacının karşılayan Madra Barajı'na akıyor.

*Böylece ağır metallerde dere sayesinde baraja karışmış oluyor. Bu demek oluyor ki 4 yerleşim yerinin içme suyunu karılaşan baraja ağır metaller karıştı. Dört yerleşim yerimizdeki vatandaşlar şu anda tehlike içinde.

“BURADA BİR CİNAYET İŞLENİYOR”

CHP'li Aytekin, yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Madra Barajı'na ağır metallerin karışmasını cinayet olarak değerlendirerek, yetkililere çağrıda bulundu. Aytekin, şu ifadeleri kullandı;

*Yetkililere sesleniyoruz. Burada bir cinayet işleniyor. Cinayeti bu ülkeyi yöneten yerli ve millilerin gelip yerinde görmesi istiyoruz.

*Bu devleti temsil eden sayın valimiz ve kaymakamın buraya derhal müdahale etmesini istiyoruz. Bir an önce gereken neyse yapılsın. Yoksa barajdan içme suyu kullanan halk önümüzdeki günlerde önemli sıkıntılar yaşayabilir.

İlginizi Çekebilir Kazdağları'nda yaşayan köylüler: Organik hayat istiyoruz maden değil