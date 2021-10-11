Vaka artışında listenin en tepesinde! Aşıda ‘mavi’ HES’te ‘kırmızı’

Aşılanmada yüzde 77,5 ile mavi renkte olan Zonguldak, illere göre haftalık vaka sayısında 557,17 ile Türkiye’de en çok vaka görülen il olarak açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zonguldak'ta corona virüsü rakamları artmaya devam ediyor. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması’na (HES) da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi “Yüksek riskli’ alana dönüştü.

KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Kent meydanı, haftanın ilk gününde kalabalık günlerden birini yaşarken bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.

“TEDBİR ALMAMIZ LAZIM”

Vatandaşları corona konusunda dikkat etmeye çağıran Mehmet Yalçın, “Biz de bu konuları duyduk üzücü bir durum. Hem okulların açılmasıyla dışarıdan gelen insanlarla beraber Zonguldak listede ilk sırayı almış. Bu duruma tedbir almamız lazım” şeklinde konuştu.

“VAKALARIN SEBEBİ RAHATLIK”

Vaka artışlarının sebebinin vatandaşlardaki rahatlık olduğunu ifade eden Selma Yıldırım, “Gerek basından gerekse etrafımızdan öğrendiğimiz kadarıyla ilk sıraya yükseldik. Tabi dikkat edilmiyor. Aşı konusu da sıkıntılı, etrafımızda aşı konusuna sıcak bakmıyorlar. Dolayısıyla virüsün yükselmesi normal. Bir de insanlar rahatlamadan sonra olayı bitmiş gibi kabul ettiler. Maske ve mesafeyi bıraktılar ve listenin ilk sırasındayız. Hepimiz gevşekliğe bıraktık. Okulların açılması da bunda etkili. Oğlum biraz etkili geçirdi ama ailenin diğer fertlerinde bir durum yok. Hepimiz aşı yaptırdık” şeklinde konuştu. İHA

İlginizi Çekebilir Yerli aşı 'TURKOVAC' İzmir'de ilk kez uygulandı