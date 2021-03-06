Vaka sayıları artıyor! Bir şehirde ‘tam kapanma’ uygulanacak

Türkiye bir yandan normalleşmeye dönerken bir yandan da artan vakaların önüne geçmeye çalışıyor. Ülke genelinde denetimler sıklaştırılırken bugün bazı illerde karantina kararı alındı.

TOKAT’TA 2 MAHALLE, 1 KÖY VE 1 BELDEDE 10 GÜNLÜK KARANTİNA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde corona virüsü vakalarının artması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina uygulanmasına karar verilen 2 mahalle, bir köy ve bir beldede gece yarısı itibariyle giriş ve çıkışlar polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla Köyü ve Karayaka Beldesi’nde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Karar gereğince gece 00.01 itibariyle 2 mahalle ile köy ve beldenin girişleri polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri, yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı ilçe merkezindeki 2 mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak karantina kurallarını uyguladı.

Öte yandan, daha önce karantinaya alınan Alacabal Mahallesi ile Tanoba Beldesi’ndeki karantina kararı ise pazartesi gününden itibaren 10 gün daha uzatıldı.

OSMANİYE'DE BİR KÖY VE APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Osmaniye’de, 5 pozitif vaka tespit edilen Dereli köyü ile 8 pozitif vaka tespit edilen Yediocak Mahallesi 12512 Sokak'ta bulunan Mahmut Sekni apartmanı bulaşın önlenmesi ve halk sağlığını korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz merkez ilçe Dereli köyünde 28 Şubat 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 5 pozitif vaka, merkez Yediocak Mahallesi 12512 Sokak'ta bulunan ve 16 daireden oluşan Mahmut Sekni Apartmanı'nda 24 Şubat 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 8 pozitif vaka tespit edilmiştir.

* Söz konusu Dereli köyünün ve Mahmut Sekni apartmanının bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 05.03.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir.

AKSARAY YARIN TAM KAPANACAK

Şubat ayının başlarında İngiltere'den gelen mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 il arasında yer alan ve vaka sayısının artış göstermesi sonucu kırmızı kategoriye taşınan Aksaray'da Pazar günü bakkal, market, fırın, kuru yemişçi, kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

“2. GÜNCELLEMEYE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK”

İstisnaları ortadan kaldırdıklarını ve vatandaşa gerekli duyuruyu yaptıklarını belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şunları söyledi:

* Pazar günü tamamen sokağa çıkma yasağı hıfzıssıhha kararı aldık biliyorsunuz. İstisnaları da kaldırdık. Şimdiden de vatandaşlarımıza duyurduk. Herkes tedbirlerini ona göre alıyor.

* Aksaray'da ikinci güncellemeye kadar Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Ama bütün istisnaları da ortadan kaldırmış olduk.

* Bakın bu sınırlamalarda bizim 45 bin çocuğumuz okula gidemiyor. 40 bine yakın çocuğumuz okula gitti 45 bine yakın gidemiyor.

* İnsanlar iş yerlerini açamıyorlar, pastaneler, kahvehaneler, lokantalar açık değil. Bundan dolayı insanlar rızklarını evlerine alıp zevkle, keyifle, umutla götüremiyorlar.

* Onun için burada kendimizden çok bu insanları düşünerek üzerimize düşen vazifeleri yerine getirirsek hiçbir problem kalmayacak.

KEŞAN’DA VATANDAŞLAR GÖNÜLLÜ KARANTİNA ÇAĞRISINA UYDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımacılık yapılan şehir içi ve köy minibüslerinin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımalarına, büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatılmasına, merkez, belde ve köylerde mevcut çocuk oyun alanları, mesire ve piknik alanlarının kullanımının kısıtlanmasına karar verdi.

ANONSLARLA EVDE KAL ÇAĞRISI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da vatandaşlara gönüllü karantina çağrısında bulundu. Vatandaşlar çağrıya kısmen uyarken, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘haftalık tematik denetimler’ konulu ek denetim genelgesi kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile ilgili kurum yetkililerince çarşı merkezi ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı.

Keşan Belediyesi tarafından hoparlörlerden evde kal çağrısı yapılırken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde anonslarla uyarıda bulundu.

Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

BU KÖY KENDİ KARANTİNASINI UYGULUYOR

Amasya’da artan corona virüs vakalarına karşı Vali Mustafa Masatlı, il ve ilçe genelinde vatandaşlara ’14 gün gönüllü evde kalmaları’ çağrısında bulundu. Vali Masatlı'nın çağrısına destek veren Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kendi karantinalarını Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın çağrısıyla gönüllü uyguladıklarını söyleyen Öz, salgının artmasıyla köy girişine reflektörlü dubaları koyarak köye giriş ve çıkışları kapattığını belirtti.

Köy girişinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, köye giriş sebebi soruluyor. Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy genelinde ev ziyaretlerini ve toplu oturmayı yasakladı.

Muhtar İzzet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Sayın Valimizin genelgesiyle 14 gün gönüllü evde kalma karantinasını istekli olarak şu anda onu uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah halkımız da buna uyar. Bu musibeti başımızdan def ederiz Allah'ın izniyle.

* Sayın Valimizin 14 gün gönüllü evde kalma çağrısını destekliyoruz. Bu amaçla biz de köyümüzde uygulamayı sürdürmeye çalışıyoruz.

* Şu anda köyün girişinde arkadaşımız, köy girişinde bizim turistik tesislerimiz olduğu için köy içinde şifalı su bulunduğu için dışardan gelenimiz çok oluyor. Bu misafirlerin ateşlerin ölçerek kontrollü bir şekilde girişlerini çıkışların sağlamaya çalışıyoruz.

* Umarım hep birlikte devlet büyüklerimizin bize verilen talimatlarıyla bu musibeti Allah'ın izniyle başımızdan atarız. Evlere gitme, misafirlikleri tamamen yasakladık. Köy içinde toplu halde gezme yasak. Bakkallarda ve marketlerde, manavlarda alışverişlerde eldiven, maske mecburi. Hijyen mecburi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz. İHA-DHA