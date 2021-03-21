Vaka sayılarının arttığı İzmir’de corona teyakkuzu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık corona virüsü haritasında kentteki vaka sayısı 78,57’den 111.41’e yükseldi. Haritada turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında gösterilen İzmir’in son açıklanan rakamlarla kırmızıya dönmesi bekleniyor.

EVDE KALDILAR

Kentte, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi gününde güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken bugün İzmirlilerin kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti.

DENETİMLER ARTTI

İzmir İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde belirli bölgelerde uygulama noktası oluşturdu. Denetim kapsamında seyir halindeki otomobiller tek tek durdurulurken; sokağa çıkanların ise izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Öte yandan ticari taksilerin dezenfekte belgelerinin bulunup bulunmadığı da zabıta ekiplerince denetlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan vatandaşlarla trafiğe çıkan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. DHA

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