Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı! 10 kent alarm veriyor…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Buna göre; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane, Ardahan, Rize, Elazığ, Karaman, Şanlıurfa ve Eskişehir'de vaka sayısında büyük artış gözlendi. Geçtiğimiz hafta lisetede yer alan Diyarbakır'daysa dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane, Ardahan, Rize, Elazığ, Karaman, Şanlıurfa ve Eskişehir vaka sayısı en çok artan iller oldu.

BATMAN’DA YÜZEDE 100’E YAKIN ARTIŞ

Geçtiğimiz haftadaki tabloda Rize’nin ardından ikinci olan Batman, bu hafta yüzde 99,69 artışla vaka sayısında ilk sırada yer aldı. Bayburt da yüzde 92,12’lik artışla vaka sayısı en çok artan ikinci kent oldu. Bayburt’u sırasıyla Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan izledi.

RİZE’DE GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Geçtiğimiz hafta yüzde 259 artışla vaka sayısında ilk sırada yer alan Rize’de ise bu hafta 6. sırada yer aldı. Kentte vaka artış oranı yüzde 72 oldu. Artış hızında Rize’yi Elazığ, Karaman, Şanlıurfa ve Eskişehir izledi.

DİYARBAKIR’DA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Vaka sayısında geçtiğimiz hafta yüzde 187’lik artış gösteren Diyarbakır’da ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aşılama oranı en az olan kentte artan vakalar sonrası aşı seferberliği ilan edilmiş ve halk aşı kuyruğuna girmişti. Aşılamanın faydası bu hafta tabloya yansıdı. Geçtiğimiz hafta üçüncü sırada olan Diyarbakır yayımlanan güncel tabloda ilk 10 il arasında yer almadı.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz” ifadeleri kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.54, ikinci doz ortalaması yüzde 54.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 86 milyon 413 bin 722 oldu.

1 AYDA VAKA SAYISLARI 5’E KATLANDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, dünya nüfusunun sadece yüzde 15'inin, 100’den fazla ülke halkının ise yüzde 5'inden azının aşılandığına dikkat çekti. Erbay, Türkiye'de de aşılamada yaşanan yavaşlama sonucunda bir ay içinde resmi vaka sayılarının beşe, resmi ölüm sayılarının üçe katlandığını kaydetti.

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