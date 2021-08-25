Vaka sayısı en çok artan iller arasında! Kentin kategorisi değişti

Corona virüsü vaka sayısı en çok artan iller arasında olan Elazığ'ın aşı haritasındaki rengi değişti. Öte yandan Kocaeli ve Tokat'ın da kategorisi değişti.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanlığı’nın 7-13 Ağustos 2021 tarihleri arasına ait verilere göre, Elazığ, 100 binde vaka sayısı en çok artan illerden oldu.

Kentte 331.16 olan yüz binde vaka sayısında 68.36’lık artış gerçekleşti.

Bakanlığın güncel corona verilerinin yer aldığı tabloya göre de Elazığ, Kocaeli ve Tokat’ta yeni gelişme yaşandı. Verilere göre, Kocaeli ve Tokat mavi kategoriye, Elazığ da sarı kategoriye geçti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yeni gelişmeyle ilgili “Bugün mavi kategoriye ulaştık. Aşılama oranımız % 75. Mavi Kocaeli'ye çok yakıştı. Lütfen aşı olalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

Yüzde 53,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır takip etti.