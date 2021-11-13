Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı en çok artan iller; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun. Öte yandan Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de 69,61 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Haftalık haritayı paylaşan Bakan Koca, “30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Türkiye'de günlük vaka sayıları 25 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu.

Kritik tabloyu açıklayan Bakan Koca, “30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun” ifadelerini kullandı.

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Tabloya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka sayıları arttı. Daha önce açıklanan tabloda, Edirne’nin 100 binde 160,63 olan vaka sayısı 198,64’e, Tekirdağ’ın 250,03 olan vaka sayısı 281,85, Kırklareli’nin 244,93 olan vaka sayısı ise 272,85’e yükseldi. Edirne koronavirüs vaka sayısı artan 9’uncu il oldu.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritası da kırmızıya büründü.

AYDIN’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA GÖRE ARTIŞ

Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 4 oranında artış göstererek yüz binde 49,24 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 16 oranında artış yaşayarak yüz binde 57,46 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta da en az vaka görülen il olarak 10. sırada yer aldı.

“GÜNLÜK VAKA SAYISI 91 OLDU”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor.

Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 30 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 91 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 642'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 78 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 91'e yükseldi.

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