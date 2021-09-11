Vakada ve ölümde Avrupa ikincisiyiz

Türkiye’de vaka ve ölüm sayılarının yüksekliği dikkat çekiyor. Dünyada vakalarda altıncı, ölümlerde onuncu olan Türkiye, Avrupa’da ise ikincisiyiz.

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Koronavirüs salgınındaki sayılar tedirginlik yaratıyor

KORONAVİRÜS salgınında dünyada yeterli aşı yapılamaması nedeniyle kabus sona ermiyor. Dünya nüfusunun henüz sadece yüzde 30'u en az iki doz aşılandı. Ortaya çıkan daha bulaşıcı yeni varyantlar ise tabloyu daha da kötüye götürdü. Türkiye perşembe günü açıkladığı 23 bin 846 yeni vaka dünyada altıncı sırada yer aldı. 257 olan ölüm sayısında ise en çok can kaybı veren onuncu ülke oldu. Avrupa'da ise vakalarda Türkiye'yi sadece İngiltere, ölüm sayısında ise sadece Rusya geçti.

Önlemleri kaldıran ilk Avrupa ülkesi Danimarka

NÜFUSUNUN yüzde 75'ini koronavirüse karşı iki doz aşılayan Danimarka, maske, sosyal mesafe ve saat kısıtlaması gibi salgın önlemlerini kaldıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Ülkede aşı olduğunu belgeleyenler her türlü kapalı alana giriş yapabiliyor. Sadece enfekte olan kişiler karantinaya alınacak, temaslılar günlük hayatlarını sürdürecek.

ÖLÜM

1 ABD 1929

2 Meksika 879

3 Rusya 794

4 Brezilya 747

5 İran 505

6 Vietnam 345

7 Endonezya 334

8 Malezya 323

9 Hindistan 264

10 TÜRKİYE 257

VAKA

1 ABD 160 bin 748

2 İngiltere 38 bin 13

3 Brezilya 30 bin 891

4 İran 26 bin 821

5 Hindistan 24 bin 148

6 TÜRKİYE 23 bin 846

7 Filipinler 22 bin 734

8 Malezya 19 bin 307

9 Rusya 18 bin 380

10 Tayland 16 bin 31

09/09/2021 verilerine göre