Valeye para vermek istemeyen turist bacağından vuruldu

İstanbul'da bir otel önüne araçlarını parkeden yabancı uyruklu üç kişi vale ücreti vermek istemeyince silahlı saldırıya uğradı. Mısırlı 3 turistten biri ayağından vuruldu. Yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habip ATAM

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Olay, Bakırköy, Yeşilyurt, Sahilyolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Mısır uyruklu, A.A., İ.A., A.E ve Y.E.A.A.M. 19 Aralık'ta bir otelin restoranında yemek yedi.

Yemek sonrası dışarı çıkan 4 Mısırlı araçlarına bindi. Tam hareket edecekleri sırada vale olarak görev yapan bir kişi Mısırlılar'dan para istedi. Mısırlı turistler para vermek istemeyince tartışma yaşandı. Arbedeye dönen o tartışma sırasında vale olarak çalışan şüphelilerden biri silah çekerek ateş etti. Saldırgan Y.E.A.A.M.'yi ayağından vurdu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yaralanan turist hastaneye götürülürken, İstanbul polisi olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda olaya karışan valelerin B.D.S., O.A. ve A.Y. olduğu anlaşıldı. Silahla ateş eden kişinin ise B.D.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, olaydan kısa süre sonra yakalandı. B.D.S.'nin üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 14 mermi ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

O.A. ve A.Y. serbest bırakılırken, B.D.S. hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.

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