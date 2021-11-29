Vali ile AKP’li vekiller İskilipli Atıf’ın mezarını ziyaret etti

"Anayasayı Tağyir" suçu iddiasıyla "vatana ihanetten" 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf'ın geçen yıl yapılan anma törenlerine katılan devlet erkanı bu kez mezarını ziyaret etti. Ziyarette, vali, AKP Grup Başkanvekili ve milletvekilleri yer aldı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulunan ve AKP Milletvekili Erol Kavuncu’nun kızının düğün törenine katılan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha sonra İskilip ilçesine gitti.

Turan’a Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Salih Cora, Halil Etyemez, Belediye Başkanı AKP’li Halil İbrahim Aşgın, AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı eşlik etti. Vali Çiftçi ve AKP’liler ilk olarak 1926 yılında vatana ihanet suçundan idam edilen İskilipli Atıf’ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

GEÇEN YIL ANMA TÖRENLERİNE KATILMIŞLARDI

Geçen yıl İskilipli Atıf’ın ölümünün 95'inci yılı nedeniyle mezarı başında yapılan anma törenlerine katıldıkları için tepki çeken Vali ve AKP’liler, ilçede yapacakları ziyaretler öncesinde mezarlığa gitmeleri dikkat çekti. İskilipli Atıf’ın mezarına yapılan ziyareti AKP Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İlginizi Çekebilir Çorum Valisi'nin 'İskilipli Atıf' inadı