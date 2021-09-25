Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55’i asılsız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrılara dikkat çekti. Yerlikaya, gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılara dikkat çekti.

Yerlikaya, “İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55’i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim.” notuyla videoyu paylaştı.

“GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 55’İ ASILSIZ”

Videoda, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Pınar Kıroğlu, merkeze gelen asılsız çağrılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, İstanbul’daki tüm acil çağrılar karşılanıyor. Günlük çağrı sayımız yaklaşık 55 bin, yıllık çağrı sayımız 1 Ocak ve 1 Eylül arasında 7 milyon. Bu 7 milyonun yaklaşık yüzde 55’i asılsız çağrı, bu rakam 3 milyon 800 bin gibi bir rakama tekabül ediyor.”

“PSİKOLOJİK AĞIRLIĞI ÇOK FAZLA”

Çağrı karşılamada çalışan Merve Katırcı ise mesleğin zorluğundan bahsederek şöyle konuştu:

“Burada çalışmaya başlamadan önce, televizyonlarda, haberlerde ya da sosyal medyada gördüğümüz bir çok acı olay oluyordu. Tabi onlara o zaman çok üzülüyorduk ama burada bire bir bu olaylara şahit olmak, telefonun ucundaki o çığlığın ilk muhatabı olmak yada kadına şiddet olabilir, annesini babasını kaybetmek üzere olan bir evlat olabilir bunların birebir çığlığını, ağlayışını duymak gerçekten çok daha fazla etkiliyor. Bunun psikolojik ağırlığı çok fazla, vicdani yükü de aynı şekilde…O yüzde biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

“GEREKSİZ ÇAĞRILAR YÜZÜNDEN ACİL YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERE ULAŞAMIYORUZ”

Çağrı karşılamada çalışan Bilal Yaşar da, gereksiz çağrıların yoğunluk oluşturduğunu ve acil yardıma muhtaç kişilere zamanında ulaşmayı engellediğini belirterek, şunları söyledi:

“Gereksiz çağrılar bizi çok fazla meşgul edebiliyor bazen. Acil durumda olan, zamanında en acil şekilde ulaşmanız gereken kişilere hat yoğunluğundan dolayı maalesef bazen gecikebiliyoruz. Çünkü İstanbul kalabalık bir şehir ve çok fazla yoğunluk var, gereksiz çağrılar özellikle üst üste düştüğü zaman biz acil yardıma muhtaç kişilere ulaşamıyoruz.

Bizi gereksiz arayan vatandaşların en yakındaki kişilerin de yardıma ihtiyaçları olabilir, bizim onlara anında ve zamanında ulaşabilmemiz için gereksiz çağrıların olabildiğince az olması bizim için çok güzel olur. Vatandaşlar da bize bu şekilde yardımcı olurlarsa biz de onlara en kısa sürede yardımcı oluruz.”