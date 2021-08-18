Vali Yerlikaya: İstanbul’da 547 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede dün gerçekleştirilen çalışmalarda 167’si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini duyurdu.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos’ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167’si Afgan, 380’i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek.”

Valilik daha önce de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklamıştı.