Validebağ Korusu için mahkemeden sevindiren karar

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi'nin yapmak istediği Rehabilitasyon Projesi’ne mahkeme dur dedi. İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi projenin iptali kararı verdi. Mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaşan davanın Avukatı Onur Cingil, “Validebağ Korudur; Koru Kalacak” ifadelerini kullandı.

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Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’nin yapmak istediği Rehabilitasyon Projesi'ne karşı vatandaşların direnişi devam ederken, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi’nden çevrecileri sevindiren bir haber geldi.

MAHKEME PROJEYİ İPTAL ETTİ

Projenin iptaline karar veren mahkeme, proje ile uygulanması telafisi güç zarar doğurabileceğinin altı çizildi.Korunun önemine dikkat çekilen kararda, projenin hukuka aykırı olduğu bir kez daha belirtildi.

“VALİDEBAĞ KORUDUR; KORU KALACAK!”

Davanın Avukatı Onur Cingil, mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* Çok şükür Validebağ Korusu’nu koruduk. Validebağ Korusu’nun talanı anlamına gelen Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleyi iptal ettirdik! Bilmiyorum kaç sıfır oldu Üsküdar Belediyesi? Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun! Validebağ Korudur; Koru Kalacak!

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