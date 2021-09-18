Valilik binasının arkasındaki şüpheli paketten el yapımı patlayıcı düzeneği çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki valilik binasının arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep’te valilik binasının arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketten el yapımı patlayıcı düzeneğinin çıktığını açıkladı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM ARAYIŞI İÇİNDE”

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep’te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisinde olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırılmıştı.

* Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

* İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.