Valilikten ‘kaçak yıkım’ açıklaması: Yasal işlem başlatıldı

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı binaların yıkım işlerinin komisyon karşılığında yıkım firmalarına ihalesiz bir şekilde verildiği iddia edilmişti. İhalesiz yıkım iddialarını yalanlayan Elazığ Valiliği, kaçak yıkım yapanların ise tespit edildiğini ve haklarında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar alan binaların yıkımlarıyla ilgili Elazığ İl Özel İdaresi tarafından ihale yoluyla yapılan yıkım işlerinin komisyon karşılığında yıkım firmalarına verildiği iddia edilmişti.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise bu iddialara ilişkin SÖZCÜ'ye yapmış olduğu açıklamada depremden 1 buçuk yıl geçmesine rağmen yıkım çalışmalarının halen bitirilememiş olmasının yanlış olduğunu yıkım işlerinin bunca zamandır uzamasını ‘bürokratik hantallıktır’ olarak yorumlamıştı.

İddialarla ilgili Elazığ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu binalarının yıkım sürecinin yapı sahibiyle ilgili idarenin bağlı olduğu genel müdürlük tarafından verilen ‘olur’ neticesinde, yapı kapsamındaki malzemelerin niteliğine göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü yada İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

“İHALE EDİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR”

Elazığ'da ihalesiz yıkımların yapıldığı iddialarını yalanlayan Elazığ Valiliği, şu açıklamalarda bulundu:

* Son günlerde yerel basında çıkan haberler ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depremi ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasar tespiti yapılan ve riskli yapı grubunda yer alan kamu binalarının kayıt dışı şekilde yıkıldığına yönelik haberler yer almaktadır.

* Afet sonrası riskli ve ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma görevi, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiş olup destek/çözüm ortakları olarak da İçişleri Bakanlığı bünyesindeki yerel yönetimler (belediyeler ve İl Özel İdareleri) şeklinde belirlenmiştir.

* 24 Ocak 2020 Depremi sonrasında, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılmış ve daha sonraki süreçte Bakanlığın ilgili uygun görüşü ve Valiliğimizin kararı ile yıkım süreci Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Belediyesi ve İl Özel idaresi tarafından yürütülmüştür.

* Bu süreç içerisinde il genelinde ağır hasar tespiti yapılan betonarme, yığma ve kerpiç binalar; yerel yönetimlerimizce yapıların durumuna göre 2886 sayılı D.İ.K ve 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilmekte ve sonuçları düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AFAD ile paylaşılmaktadır.

“KAÇAK YIKIM YAPANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEMLER YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Kaçak yıkım yapanlar hakkında yasal işlemlerin yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Söz konusu binalarda, kanunsuz şekilde hurda sökümü ve yıkım işlemleri; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde oluşturulan ekipler tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve kaçak yıkım yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülmektedir.

* Bu bağlamda basına ve sosyal medya paylaşımlarına yansıyan haberlerde ilimizde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz bünyesindeki riskli yapı grubunda bulunan Harput Yetiştirme Yurdu binasında yer alan taşınır malzemeler için (Kazan Dairesi, Depo ve Isıtma Sistemleri) Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından Makine ve Kimya Endüstrisi'ne teslim edilmek üzere gerekli ihaleler yapılmış olup, binanın yıkım işlemleri için de gerekli yazışmalar devam etmektedir.

* Bahse konu binada yapılan kaçak söküm iddiaları ile ilgili olarak da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü'müz ekipleri zaman kaybetmeksizin olay yerine intikal etmiş ve ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.