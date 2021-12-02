Valilikten ‘meclis baskını’ iddialarına açıklama: Mağdur olan Akdeniz Belediye Başkanı’dır

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nun AKP Gençlik Kolları mensuplarınca basılması iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayın yargıya intikal ettiği belirtilerek, "Yaşanan olayda gerçekte mağdur olan Akdeniz Belediye Başkanı'dır" denildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Belediye Meclisi’nin salı günü yapılan gergin ve olaylı geçen meclisinde AKP Gençlik Kolları'ndan yaklaşık 300 kişinin salonu basmak istediği iddia edilmişti. Yaşanan arbedeyi ise bir emniyet müdür yardımcısının müdahale etmeden izlediği ileri sürülmüştü.

Vahim iddiayı gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya seslenerek, “Siz AKP'nin valisi değilsiniz! Kendinize gelin!” ifadelerini kullanmıştı.

VALİLİK: GERÇEK MAĞDUR BELEDİYE BAŞKANIDIR

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’na yönelik CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Gerçek mağdur Akdeniz Belediye Başkanıdır” denildi.

Mersin Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

* CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır‘ın, 30.11.2021 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı sonrasında meydana gelen olay sırasında görevini hakkaniyetle yapmaya çalışan polislerimize yönelik iftira içerikli provokatif açıklamaları, ilimizde var olan huzur ve güven ortamını bozmaya ve germeye yönelik ithamlardır.

* Yaşanan olayda gerçekte mağdur olan Akdeniz Belediye Başkanı olmasına rağmen sanki mağdur o değilmiş gibi göstererek, bunun üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığı görülmektedir.

* Milletvekilinin yargıya intikal etmiş bir konuyu bu derece manipüle etmesi büyük bir talihsizliktir. Valiliğimize ve Emniyet Teşkilatımıza yapılan bu haksız ithamlar bizleri son derece üzmüştür.

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