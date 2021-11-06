Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına çalışmaların devam ettiği belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, şöyle denildi:

“TSK ve jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi/belge bulunan şüphelilere, ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında ifade ve tespitler bulunan toplam 9 şüpheli şahsa yönelik, ilimiz merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahıs adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış olup 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” İHA

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