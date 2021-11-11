Van Valisi: Göç artık dünyadaki iktidarlar için ekonomi, silah gibi bir enstrüman

Van'da düzensiz göçle mücadele seminerinde konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Artık uluslararası göç sadece bir insan hareketi değil. Dünyadaki iktidarların gücünü pekiştirmesi veya birbirine karşı mücadelede aynı ekonomi, silah gibi bir enstrüman olarak kullandığını görüyoruz" dedi.

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Van Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen semineri Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kaymakamlar, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Aktay ve göçle mücadele eden birim personeli izledi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, düzensiz göçün Van’ı, Türkiye’yi ve dünyayı sürekli meşgul eden küresel bir sorun olduğunu söyledi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının tüm dünyanın gündemini meşgul ettiği gibi bundan sonraki süreçte te meşgul etmeye devam edeceğini belirten Vali Bilmez, Van’ın buna en çok maruz kalan illerden biri olduğunu belirtti.

“‘BU SORUNUN TARTIŞILMASI DEĞERLİ”

Vali Bilmez, “Hem ülkemizde hem dünyada bu konunun bugün tartışılıyor olması önemli. Bu konuda yetkin ve araştırmalarıyla bilinen hocalarımızın sahada birebir göçe en çok maruz kalan ilimizde bir araya gelip, bu sorunun hem akademik hem pratik boyutunu tartışması değerlidir. Buradan çok önemli sonuçların çıkacağını ve biz uygulayıcılar için de dünyadaki göçün nereye evrildiğini anlamak açısından önemli. Artık uluslararası göç sadece bir insan hareketi değil. Dünyadaki iktidarların gücünü pekiştirmesi veya birbirine karşı mücadelede aynı ekonomi, silah gibi bir enstrüman olarak kullandığını görüyoruz” dedi.

Van YYÜ Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz ise yaklaşık 30 yıldır bölgede göç üzerine çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Deniz, Afganistan’daki gelişmelere bağlı olarak yaşanan göçe karşı Türkiye’nin sınır bölgelerinde önemli önlemler aldığını söyledi.

“GÜVENLİK SAĞLANSA DA GÖÇ DEVAM EDECEK”

Afganistan’daki savaşın ekonomik yıkımına dikkati çeken Prof. Dr. Deniz, şunları söyledi:

* Üretim yok ve bu ciddi bir problem. Gelecekte Afganistan’da güvenlik sağlansa da göçün devam etmesi yüksek bir ihtimal. İran’ın göç tutumunda son dönemler şöyle bir değişme oldu; burada göç ile ilgili konuşulan her konu, İran’da da gündeme geliyor. Bunları yakından takip ediyorum.

* Özellikle sınır politikası kapsamında sınır hattında alınan önemler; hendek, duvar, tel örgüler, personel desteğiyle güçlendirilmesi; İran’ı bizim beklemediğimiz derecede Afganistan sınırını korumaya itti. Sınır hattımızda bu kadar koruma refleksi içerisinde olmasaydık, kesinlikle İran-Afganistan sınırını şu an bu kadar korumazdı.

“BAHARDAN İTİBAREN YENİDEN BİR HAREKETLENME OLABİLİR”

Kış mevsimi ile göçmenlerin hareketliliğinin yavaşlayacağını da belirten Prof. Dr. Deniz, “Bu yüzden çok ciddi bir göçmen akışını beklemiyoruz. Ama Afganistan’da biriken öfke, İran’daki koşullarda bekleme odasındaki göçmenlerin durumu ve krizin derinleşme ihtimali, önümüzdeki bahardan itibaren yeniden bir hareketlenmenin olma ihtimalini güçlendiriyor. Burada göçün bir maliyeti vardır. Bundan sonra gelecek kitleler içerisinde özellikle orta ve üst sınıfın gelme ihtimali yüksek görünüyor” diye konuştu. DHA

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