Van’da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde, AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van Gölü’nde bugün saat 00.46’da, yerin 7.62 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van’ın yanı sıra Bitlis, Ağrı, Iğdır ve diğer illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Van Gölü’ndeki depremin büyüklüğünün 5.0, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu kaydetti. Söz konusu depremin ardından aynı bölgede 2.1 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.
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