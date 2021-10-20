Van’da art arda depremler

Van'da art arda depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Tuşba ilçesinde önce 3.8 ardından da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

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Van, akşam saatlerinde art arda gelen depremlerle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

KENT İKİNCİ KEZ SALLANDI

Bu depremden çok kısa bir süre sonraysa kent ikinci bir depremle sarsıldı.

AFAD’a göre saat 18.05’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez 4.1 oldu.

Korkutan depremler sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.