Van’da asansör kazası geçiren Davutoğlu programlarını iptal etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van gezisi sırasında yaşadığı asansör kazası nedeniyle Mersin ve Amasya programlarını iptal etti. Davutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Orhan BOZKURT

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumartesi günü Van'da bir radyo mülakatına giderken binanın asansöründe kaza geçirdi. Gelecek Partisi Basın Danışmanı Ufuk Karcı’nın yaptığı açıklamaya göre, Davutoğlu’nun bindiği asansör hareket ettikten bir süre sonra bir kat aşağıya düştü.

PROGRAMI İPTAL OLDU

Doktorların yapılan tetkikler sonrasında Davutoğlu'na dinlenme tavsiyesinde bulundukları ve o nedenle bu hafta gerçekleştirmesi planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Davutoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin Karcı, “Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir” açıklamasında bulundu.