Van’da korkutan bir deprem daha! Son depremler…

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 22.13’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte dün aynı saatlerde de 3.7 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DÜN AYNI SAATLERDE DE OLMUŞTU

Van’da dün saat 22.20'de de merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER