Van’da terör operasyonu: 24 gözaltı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “20- 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 olayda 2 şahıs, 3 olayda ise PKK/KCK terör örgütü mensubu 22 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi. İHA

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