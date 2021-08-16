Vatan Partisi: Kabil’de Türk askeri birliği geri çekilmeli

Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Vatan Partisi, "Taliban yönetimiyle resmi görüşmelerin derhal başlatılması" çağrısında bulundu. Türk askerinin Kabil'deki varlığı içinse Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Afganistan devletinin egemenliğine saygı göstereceğini, önümüzdeki süreçte meşru Afgan hükümetinin karar alması halinde askeri birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir. Türk askeri birliğinin Kabil’de NATO adına bulunmayacağı ve başka bir devletin çıkarını temsil etmeyeceği Taliban yönetimine bildirilmelidir" ifadelerine yer verdi.

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Vatan Partisi Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin başkanlık kurulunun Afganistan ve sığınmacılar üzerine aldığı kararı düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

“ABD EMPERYALİZMİ AFGANİSTAN’A YENİLMİŞTİR”

Özgür Bursalı'nın açıklamaları şu şekilde:

“ABD emperyalizmi Afganistan'da yenilmiştir. Afgan halkı 1920'li yıllarda İngilzi emperyalizmine, 1979 sonrasında Sovyet sosyal emperyalizminin işgaline ve son 20 yılda ABD emperyalizmine karşı savaşarak bağımsızlık zaferine ulaşmaktadır. Afganistan'ın Emanullah Han önderliğinde Türkiye'mizin İstiklal Savaşı ile dayanışmasını, cumhuriyetimizi ilk tanıyan 2 ülkeden biri olduğunu şükranla anıyoruz.

ABD, bölgede en güvenilmez ortak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgede ABD iş birliğine göre yapılan hesaplar iflas etmiştir. Çok kutuplu dünya süreci kuvvet kazanmıştır. Avrasya'da dayanışma ve güç birliğinin sorunları çözdüğü gözler önüne serilmiştir.

“ABD KAOS PLANINA GİRİŞTİ”

Dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi Taliban örgütü, ABD emperyalizmine ve iş birlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir. Süreç Afganistan'ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi, uluslararası alanda şimdiden Afganistan'ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir.

ABD bu durumda Afganistan'a ve komşularına, başta Türkiye olmak üzere sığınmacı akınıyla tehdit ettiği ülkelere karşı bir kaos planına girişmiş gözüküyor. ABD, ayrıca bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve çözüm gücünü zayıflatmayı amaçlıyor.

AVRASYA ÜLKELERİYLE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

ABD'nin kaos planı, Avrasya ülkelerinin birliği ve dayanışmasıyla bozguna uğratılacaktır. Burada özellikle Afganistan, Pakistan, Çin, Rusya, İran ve Türkiye'nin birliği ve mücadelesi, insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor. Bu ülkelerin diğer bölge devletleriyle iş birliği içinde çözüm platformu oluşturması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin harekete geçmesini öneriyoruz.

“TALİBAN YÖNETİMİYLE RESMİ GÖRÜŞMELER DERHAL BAŞLATILMALI”

Afganistan yönetimini belirleme halkı Afgan milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, ABD'nin kaos planına karşı Afganistan'ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban yönetimiyle resmi görüşmeleri derhal başlatmalıdır.

“ASKERİ BİRLİK GERİ ÇEKİLMELİ”

Kabil Havaalanı'nı işletmeye ve güvenliğini sağlamaya talip olan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Afganistan devletinin egemenliğine saygı göstereceğini, önümüzdeki süreçte meşru Afgan hükümetinin karar alması halinde askeri birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir.

Türk askeri birliğinin Kabil'de NATO adına bulunmayacağı ve başka bir devletin çıkarını temsil etmeyeceği Taliban yönetimine bildirilmelidir.