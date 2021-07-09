Vatandaş Davutoğlu’na isyan etti: 18 sene sorgusuz sualsiz destek verdik, anamız ağladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da vatandaşlarla bir araya geldi esnafın sorunlarını dinledi. Bir vatandaş Davutoğlu'na pandemi sürecinde destek alamadığını ifade ederek yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

* Benim gibi burada nice insanlar var. Çalışamıyoruz iş yok güç yok bu corona virüsten dolayı millet perişan olmuş. Destek mestek hiçbir şey yok. Sadece konuşma var para yok. Coronada ben 1 lira almadım, aldıysam it kanı gibi haram olsun, almadım. Benim beş tane çocuğum var, çalışamıyorum iş bulamıyorum. Maskeden dolayı bana 900 lira ceza yazdılar. İş yok bir şey yok bize basıyorlar cezaları.

“SİFTAHSIZ KAPATIYORUM BEN DÜKKANI”

Kuaför salonu işletmecisi bir başka vatandaş ise, “Siftahsız kapatıyorum ben dükkanı. Bugün de hiç siftah etmedim. Bir de evliyim ben başkanım bir tane çocuğum var. Adamın evi var arabası var, pandemi 1100 lira yardım dağıttılar ‘dört kez aldım' dedi. Bana neden vermiyor? Berberleri kapattılar limon sattım Başkanım. Zabıta, ‘kalkıp evine gitsene' diyor. Ben ev geçindiriyorum nasıl gideyim? Herkes uyandı işte Başkanım herkes uyandı” şeklinde konuştu.

“YILLARCA MHP'YE OY VERDİM BEN YILLARCA NE KÂRIM OLDU? “

Bir başka vatandaş ise Davutoğlu'na, “Başkanım benim karım gitmiş, çocuğum gitmiş ben bu saatten sonra ha varım ha yokum ölmüşüm ben ya ölmüşüm. Yıllarca MHP'ye oy verdim ben yıllarca. Ne kârım oldu? MHP ile AK Parti'nin birbirlerine etmedikleri hakaret kalmadı onlar vatanperver oldu bu gariban da (kendini göstererek) vatan haini oldu. Ben vatan hainiyim, eğer milliyetçilik vatan hainliği ise ben vatan hainiyim. Bir çuval yem 155 lira. Benim 10 tane malım vardı bakamıyorum satıyorum” sözleriyle isyan ederken ayrıca bir vatandaş, “AK Parti'ye MHP'ye oy vermeyenler vatan haini oluyorlar” dedi.

“18 SENE SORGUSUZ SUALSİZ DESTEK VERDİK, ANAMIZ AĞLADI”

Giyim dükkanı işletmecisi bir esnaf, “Şimdi bir dükkan batmışsa o dükkanı kaldırmak için ne yapmak lazım? Bizim kafamız almıyor daha pert olduk. Ben 27 senelik esnafım 5 sefer kriz geçirmişiz bu daha da derinleştirdi işin içinden çıkamıyoruz. Ne hükümet ne de muhalefet bir şey yapıyor. 18 sene biz bu adama oy verdik. Siz tanımadan önce ben şiir kasetini aldım dağıttım ki arkasında bir güç olsun. Türkiye o zamanlar çok kötü durumdaydı, ondan sonra ‘bunu getirelim başa’ dedik, getirdik, anamız ağladı. 18 sene sorgusuz sualsiz destek verdik. Benim çocuklarımın geleceği gitmiş, benim geleceğim gitti. Şuanda 50 yaşındayım 4 tane ilaç kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 150 ZAM VAR ŞUANDA”

Ardı ardına gelen zamları eleştiren bir vatandaş ise şunları söyledi:

* Zamlara insanlar yetişemedi. Otomatik zamlara bağladı. Buna çok sesinizi çıkartmanız lazım Sayın Başkanım. Şuan en büyük sıkıntı zamlar. Yüzde 150 zam var şuanda markette her yerden. Her şeyi sattık elimizde bir şey kalmadı.

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