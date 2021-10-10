Vatandaş faturalardaki zamlara isyan etti: Bunun sonu ne olacak, nereye varacak?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde art arda gelen zamlara tepkiyle karşılaştı. Fatura ödeme merkezinde çalışan bir esnaf, enerji faturalarına gelen zamlar karşısında vatandaşın zor durumda kaldığını anlatarak, “Herkes ağlıyor…Gelen ağlıyor, bize şikayet ediyor. ‘Arkadaş, geçen ay 300 lira (elektrik faturası) ödedim, bu ay 600 lira ödüyorum' diye. Bunun sonu ne olacak, nereye varacak?” diye konuştu.

Batuhan SERİM

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Vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün Fatih Eminönü'ndeydi.

“ZAMLARI FİYATLARA YANSITMAYA UTANIYORUZ”

Girdi maliyetlerine gelen yüksek zamlara tepki gösteren bir pide ustası, “Artık zam yapmaya utanıyoruz. 2-3 senedir zam yapmadık, vallahi kar oranımız kalmadı. (Girdilere gelen zamları fiyatlara yansıtmaya) Biz utanıyoruz yani.” diye dert yandı.

“HERKES AĞLIYOR…”

Fatura ödeme merkezinde çalışan bir esnaf da enerji faturalarındaki artışa dikkat çekerek, “Herkes ağlıyor… Gelen ağlıyor, bize şikayet ediyor. ‘Arkadaş, geçen ay 300 lira (elektrik faturası) ödedim, bu ay 600 lira ödüyorum’ diye. Bunun sonu ne olacak, nereye varacak?” ifadelerini kullandı.

“HERKES BORÇLU”

Esnaf, Tekin'in, “Esnafın borç durumu nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Sen ne diyorsun… (Kredi) Verdiler, verdiler, verdiler ya; şimdi (esnaf) faiz ile boğuşup duruyor. Herkes borçlu. Şu andaki durum çok fena.”

“BIKTIK ARTIK YA”

Ziyaretler sırasında Tekin'in yanına gelen bir vatandaş hayat pahalılığından ve geçim zorluğundan şikayet ederek, “Bugün bakkala gidiyorsun, yarın yine gittiğinde bir bakıyorsun fiyatlar değişmiş. 3 bin lirayla insan kirasını mı öder, mutfak masrafını mı öder, çocuklarını okula mı gönderir? Ne yapacağız? Millet artık perişan. Bıktık ya artık.” dedi.