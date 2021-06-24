Vatandaş faturasını ödeyebilmek için telefonunu satmaya başladı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ekonomi masası ziyaretleri kapsamında İstanbul'a bağlı Silivri'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sırasında ikinci el telefon alım satımı yapan bir işletmeye giren Yalım, “Vatandaşımız bana dedi ki; zor durumda kaldım. Gittim telefonumu sattım. Böyle durumlar var mı?” diye sordu.

İşletme sahibi ise “Çok var. Bu son bir buçuk senedir çok var. Tabi sadece bu döneme ait değil. Bu dönemde de arttı ama genel itibariyle son bir buçuk iki senedir çok var. Faturası olan ödemesi gereken kirası olan bunları karşılayamadığı zaman gelip telefonunu satıyor” dedi.

BERBER DE DERTLİ

Bir berber esnafı ise “3-4 ay kapalı kaldık. Kira desteği alamadık. 400 lira verdiler. Benim kiram 4 bin 100 lira. Sigortayı ödeyemedim. Hala borcum var. Gecikmelerden dolayı faiziyle ödüyorum. Çoluk çocuğa bakamadık. Dükkan kirası ev kirası cepten ödedik. Ödeyemediğimiz borçlandık. Hala borçluyum. Kredi çektim. Borçları üç yılda toparlayamam. En azından salgın döneminde devlet SGK almayabilirdi. Ya da gecikmeli almayabilirdi. Gecikmelerin kaldırılmasını sağlık hizmetlerinin sürmesini istiyoruz” diye konuştu.

YALIM: DURUM ORTADA

Vatandaşların durumunun içler acısı olduğunu söyleyen Yalım, “İşte durum ortada bunları biz değil esnafımız anlatıyor. Vatandaşımızın içler acısı haline bakın. Vatandaş faturasını ödeyemediğinden cep telefonunu satıyor. İktidar halen büyüyoruz, kalkınıyoruz demeye devam ediyor. Masalları artık kimse yemiyor. Salgından dolayı kapalı olan süreçle alakalı prim alınmaması veya ödeyemediği primlere faiz gelmemesi ile ilgili talepleri var. İlk seçimde milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bu çukurdan kurtulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında milletimiz gece yastığa başını rahat koyacak” ifadelerini kullandı.