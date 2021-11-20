Vatandaş, Gürsel Tekin’e dert yandı: Allah rızası için kurtarın bizi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Galata Köprüsü'nde 'Halkın otobüsü'yle halkla buluştu. Vatandaş, Tekin'e geçinemediğini anlattı, "Allah rızası için kurtarın bizi" dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Galata Köprüsü’nde, ‘Halkın otobüsü’yle halkla buluştu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, DOLAR/TL KURUNDAN DERT YANDI

Vatandaşların sorununu dinleyen Tekin’in yanına gelen 13 yaşındaki bir çocuk, dolar/TL kurundan dert yanarak, “Ne olacak bu doların hali. 12,56 oldu ya. Almanya’ya gideceğim. Orada 2 ay kalsak çok fazla para geliyor” ifadelerini kullandı.

Galata Köprüsü üzerinde Gürsel Tekin’i ellerinde pankart taşıyan 2 kişi karşıladı. Pankartların birinde, “Sana olan sevgim dolar gibi”, diğerinde ise, ‘Açız ne olacak halimiz’ yazıları yer aldı. Tekin, karşılaştığı durum karşısında, “Ne söyleneceğini, ne olabileceğini yazmışlar. Şu anda 8 milyon vatandaşımız sadece 1130 TL maaş alıyor. Geçen hafta saatine 110 dolar alıyordu, bu hafta 99 dolar oldu. Daha söylenecek bir şey var mı? Şu köprü üzerindeki oltacı kardeşlerimizden kimi emekli olamamış, bir kısmı memur olarak kamuda çalışıyor, sonradan geliyor burada 2-3 kilo balık tutuyor. Bir kısmını evine götürüyor, geri kalanını da satıp, ekonomisine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“ALLAH RIZASI İÇİN KURTARIN BİZİ”

Elinde, ‘Açız ne olacak halimiz’ yazılı pankartı tutan vatandaş, “Allah rızası için kurtarın bizi. Kiram 2 buçuk milyar yaptı. Asgari ücretle geçinen bir vatandaş olarak, sesimizi duyun. Ailemle, çoluğum çocuğumla ayrılmak durumundayım. Eve giremiyorum, ev sahibinden kaçıyorum. Bu bize zulüm. Zeytinyağına zam, ete zam, çocuğuma bir parça et alamıyorum. En sonunda intihar edeceğim. O duruma getirdiler bizi” dedi. Bunun üzerine Tekin’in, ‘Bir an önce sandığı getirin’ demesi üzerine vatandaş, ‘Erken seçim’ şeklinde sloganlar attı.

“KİMSE ALACAĞINI ALAMIYOR, VERECEĞİNİ VEREMİYOR”

Gürsel Tekin, Galata Köprüsü altındaki işletmeleri de ziyaret etti. Tekin, vatandaşın sorunlarını dinledikten sonraki konuşmasında, şunları söyledi:

* Hava hariç bütün ihtiyaçlarımızı ne yazık ki dövizle karşılıyoruz. İçtiğimiz su dahil olmak üzere dolarla alıyoruz. Durum böyle oluca, dolar yükseldikçe yakıtın, benzinin, mazotun, ekmeğin, suyun zamlanmaması mümkün değildir.

* Ne yazık ki bunu bilerek, döviz kurları yükseldikçe mutlaka fiyatların da yükseleceğini bile bile birilerinin ısrarla bunu sürdürmesi, bu iktisat teorileriyle tarif edilecek bir şey değil. Bunu anlamakta da zorluk çekiyoruz.

* Tüm muhalefet partilerinin uyarılarına rağmen bu inat bu ısrar devam ederse bu başka bir boyuta gider ve şu andan itibaren, son 15 gündür hiç kimse alacağını alamıyor, hiç kimse vereceğini veremiyor.

“UN, 85 LİRADAN 220 LİRA OLMUŞ”

Vatandaşla yaptığı ayak üstü sohbetten bahseden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* Biraz önce sanayici kardeşlerimiz gelmişti, fuarları var. Tam fuardan çıkmış, gezinti yaparken kendi toptancısının, kendisine göndermiş olduğu mesajı gördük. ‘Yüzde 60 zam geldi’ diye. Ekmeğinden suyundan, gıdasından ununa kadar.

* Sadece un, TÜİK verileri falan sürekli konuşulur. 85 liradan 220 lira olmuş un. Vatandaşlarımızın en sık kullandığı iki şey var, biri su biri ekmek.

* Su ile ekmeğin zammına baktığınızda, Türkiye’de insanlarımızın sefaletinin, hangi boyutta olduğunu çok net olarak görebiliriz.

* Bütün bu fırtınaya, bu ağır krize rağmen hala kamu harcamalarında bir kısıtlamanın olmaması da son derece düşündürücüdür.

“MİLLETİN ÖNÜNE SANDIK GELMELİ”

Erken seçim çağrısı yapan Gürsel Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

* Bir an ve hızlı bir şekilde milletin önüne sandık gelmeli ve millet kendi kaderini kendi tayin etmeli. Zaman zaman içeride de eleştiriler aldım. İlk kez 2019’un sonlarında erken seçim talep eden, isteyen bir siyasetçiyim.

* Bunun nedeni şu, sokağı bilen, esnafı bilen, gidişatı bilen, icra dairelerini kontrol eden, vatandaşlarımızla iç içe olan bir siyasetçi olarak gördüm ki, hızla gidiyoruz. Arabanın freni patlamış gidiyor. Patlayan bir freni, aman hadi önleyelim.

* Hiç olmazsa bir an önce bunun önüne geçmenin bir tek yolu var, erken seçim. 2019’da Kapalı Çarşı’ya gitmiştim. İki esnaf intihar etmişti. Ekonomik nedenlerden. O günden itibaren hızla ne yazık ki büyük bir ekonomik kriz devam ediyor.

“TÜRKİYE’Yİ FELAKETE SÜRÜKLEYEN BİR TEZ”

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Tekin, “Bu tez, bırakın muhalif olan iktisatçıları, Ak Parti’ye yakın olan iktisatçıların hepsine sorun, bu tez, Türkiye’yi felakete sürükleyen bir tez” ifadelerini kullandı.

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