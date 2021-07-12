Vatandaş hastanede metrelerce uzanan kuyruğa isyan etti: Hani hastanelerde kuyruklar bitmişti!

Devlet hastanelerindeki muayene kuyruklarının önlemesi için hayata geçirilen “Randevu” sistemi de işe yaramadı. Çeşitli sağlık problemlerinden dolayı Kayseri Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için sıraya giren vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

“SALGINA RAĞMEN BU KUYRUKLAR OLUŞUYOR”

Hastane önündeki görüntüleri Sözcü İhbar Hattı'na yollayan bir vatandaş yaşanan görüntülere isyan etti.

Hastane bahçesinde her sabah aynı manzaranın yaşandığını aktaran vatandaş, “Kayseri Devlet Hastanesi'nin polikliniklerinde tedavi olmak isteyen vatandaşlar sabah saat 5'ten itibaren muayene sırası almak için sıraya giriyor. Saat ilerledikçe kuyruk uzuyor. Ayakta duracak gücü olmayan kimi vatandaşlar ise banklarda ya da yerde oturuyor.

Kuyruk uzadıkça da insanlar geriliyor ve sürekli sıra tartışması yaşanıyor. Ayrıca corona virüs salgınına rağmen bu sıralar yaşanıyor. Hastane önünde her gün aynı manzara yaşanıyor. ‘İktidar ‘hastanelerde kuyruk sırası bitti' diyor. Hani kuyruklar bitmişti? Bunu söyleyenleri sabah saatlerinde Kayseri Devlet Hastanesi'nin önüne bekliyoruz ” ifadelerini kullandı.

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