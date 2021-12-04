Vatandaş isyan etti: Neden onların tırnak ucu kadar olanı bize vermediler

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın sosyal medya hesabında vatandaşın isyanı paylaştı: Kapıları açık tutup ellerinden gelen her kaynağı Suriyelilerin önlerine döken hükümet, neden onların tırnak ucu kadar olanını bile bize vermedi?

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aydın, millet bizi çağırıyor etiketi ile yaptığı paylaşımda, Merzifonlu bir vatandaşın isyanını paylaştı.

Vatandaş, “Kapıları açık tutup ellerinden gelen her kaynağı Suriyelilerin önlerine döken hükümet, neden onların tırnak ucu kadar olanını bile bize vermedi? Bana bunun hesabını kim verecek?” diye soruyor.

Aydın’ın paylaşımı şöyle:

“ARTIK SÖZ MİLLETİN. Kapıları açık tutup ellerinden gelen her kaynağı Suriyelilerin önlerine döken hükümet, neden onların tırnak ucu kadar olanını bile bize vermedi? Bana bunun hesabını kim verecek?”-

İktidar verecek!

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