Vatandaş isyan etti: Yalan kardeşim yalan! Bunlar hep düzmece

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü kur korumalı mevduat uygulamasını açıkladı. ABD dolarına garanti verildi. Füze gibi yükselen fiyatların da düşeceği açıklandı. Peki, fiyatlar düşmeye başladı mı, indirimi hayatımızda hissetmeye başladık mı? İşte vatandaştan aldığımız yanıtlar...

Batuhan SERİM

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KAMERA: Sinan TUNÇ

Döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmanın ardından gözler gıda ve akaryakıt faturalarına çevrildi. Temel ihtiyaçlarından dahi vazgeçmek zorunda kalan vatandaşlar, bu düşüşün etiketlere yansımadığını söyledi.

İstanbul Şişli'de vatandaşlara, “İktidarın kur korumalı mevduat uygulamasıyla ABD dolarına garanti vermesi hakkında görüşünüz nedir? Bu uygulamayla fiyatlarda indirim olacağı belirtiliyor. Böyle bir indirim süreci başladı mı sizce? İndirimi hayatınızda hissetmeye başladınız mı?” diye sorduk, aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

ARADAKİ KUR FARKINI HALK ÖDEYECEK

Zeynep Şen: Bunun kalıcı ve sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aradaki kur farkını yine halk ödeyecek. Bunu biz biliyoruz, daha önce yaşanmıştı Özal döneminde. Geçici ve siyasi politika olduğunu düşünüyorum, seçime hazırlık olduğunu düşünüyorum. Piyasaya yansımadı, sadece kura yansıdı, onun da geçici olduğunu düşünüyorum.

AKARYAKIT, GIDA FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

Cemal Doğan: 7 liradan 18 liraya çıkan dolar, dış güçler tarafından yapılmış; ama 18'den 13'e düşünce bunu reis yapmış! Mantıklı mı bu? Dolar yükselince her şeyin fiyatı fırladı, dolar düştüğünde niye fiyatlar düşmüyor? Akaryakıt, gıda, niye hiç birisi düşmüyor? Önceden markete 100 TL ile gittiğinizde 2-3 poşetle dönerdim, şimdi 100 lira ödediğimde poşet bile almıyorum çünkü 2 tane ürün alabiliyorum zaten, elimde tutup çıkıyorum.

KİMLER BOZDURDU? KİMLERİN HABERİ OLDU?

Berk İsa Babar: Geçici bir çözüm olduğuna inanıyorum. FED 2022 yılında 3 kere faiz kararı alacak; bu da demek oluyor ki döviz yerinde durmayacak, yine artacak… Bir gecede zaten 1 milyon dolardan fazla para bozdurulduğu söylendi, acaba kimler bozdurdu? Kimlerin (önceden) haberi oldu?

HALK YİNE ZARAR EDECEK

Güler Küçük: Bence bir getirisi olmayacak. Dolar yine yükselecek çünkü kur politikalarında hatalar yapıyorlar, bu geriye çekilmez. Kamu bankaları dünya kadar dolar satmış, bu sürdürülebilir değil. Önümüzdeki günlerde doların yükseldiğini herkes görecek. Halk yine zarar edecek.

BU PAHALILIK BİTSİN

Mehmet Sütoğlu: Görüyorsunuz, (eliyle boğazını göstererek) herkesin burasında… Bu pahalılık bitsin. 10 liraya aldığımız şey 30 lira oldu. Bu bitsin yani. Ucuzlatsınlar her şeyi…

HİÇBİR KONUDA UMUDUM YOK

Zehra Kaynarca: Banka ile görüşmeden geliyorum, bu uygulama Ocak ayından itibaren ve yeni para yatıranlar için geçerliymiş. Eski mevduatı olanlara geçerli değilmiş… Fiyatların düşeceğini de hiç zannetmiyorum. Hiçbir konuda umudum yok.

ZAM OLARAK, ENFLASYON OLARAK GERİ GELECEK

Avni Boz: Bunun Hazine'ye yükü ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı ‘faiz indirimi' diyor peki bu bir şekilde faiz artırmak anlamı taşımıyor mu? Ben öyle algıladım. Dolar ve Euro değerli para birimlerinden, onun için artmaması imkansız. 2022 bütçesinde bu hesap yoktu, sonradan açıklandı. Ne kadar yük getirecek Hazine'ye? Yine biz mi ödeyeceğiz? Bunların açıklarını yine biz karşılayacağız bir şekilde; zam olarak, enflasyon olarak geri gelecek.

MİLLETİ KANDIRIYORLAR

Semra Eröz: Her şey çok pahalı. ‘Ucuz' diyorlar ama milleti kandırıyorlar. Fiyatların düşeceğini hiç zannetmiyorum. Okula giden iki çocuğum var, birisi 10 yaşında, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Eşim zaten çalışmıyor… Diğer çocuğum da üniversitede okuyordu, işten çıktı. Ne olacak bilmiyorum… Milleti kandırıyorlar. Yeter artık. Millet zor durumda gerçekten.”

YAĞ KUYRUĞUNA GİRİYORUM

Kamil Çöpür: Şimdi döviz bu hale geldi, git bakalım 120 liraya aldığın zeytinyağını şu anda sana 80 liraya verecek mi… Süt 15 lira olmuş, bak bakalım düşecek mi? Nasıl olacak bunlar? Türk halkı yıllardır çekiyor. 40 sene önce tüp kuyruğuna giriyorduk, şimdi yine aynısı oldu. 56 yaşındayım, eskiden tüp kuyruğuna giriyordum, şimdi de zeytinyağı kuyruğuna giriyorum. Gıda fiyatlarını düşürsün, yapabiliyor mu? Yapamaz ki.

KARNI TOK OLANLARIN AÇTAN HABERİ YOK

Yalan kardeşim yalan. Bunlar hep düzmece. Ne düşecek fiyatlar! Fena, berbat olduk. Battık. İktidar gitmedikçe biz hiçbir şey yapamayız. (İktidar) Gitsin, artık bıktık. 2 bin lira kira veriyorum, kızım, oğlum işsiz, eşim vefat etti, evde çalışan yok. Ne olacak? (Eliyle boğazını göstererek) Buramıza geldi artık. Hep yalan, hep düzmece… Çocuk mu kandırıyorsunuz? Karnı tok olanların açtan haberi yok.