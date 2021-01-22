Vatandaş Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Şu çaresizliğimin resmini çek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ahi Evran-ı Veli Türbesi ve Külliyesi'ne giderek dua eden CHP lideri, Kırşehir esnafını dolaşarak sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Abdallar ile de bir araya geldi. Sanatçılar, Kılıçdaroğlu’na Mahzuni Şerif’in ‘İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne’ adlı türküsünü söylediler. Kılıçdaroğlu, sanatçıların sorunlarını dinledikten sonra gündeme getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini dile getirdi.

“ÇOCUKLARIM BOŞ GEZİYORLAR”

Çarşı esnafı, Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattı. 30 yıldır kebap ve lahmacun ustası, hayat pahalılığından dert yandı. 3 çocuğunun olduğunu söyleyen usta, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Ne yapıyorlar” diye sorması üzerine, “Boş geziyorlar, ne yapacaklar. Ben bakıyorum. 2 bin 800 TL ile nasıl bakabilirim. Elektrik 250 TL, doğalgaz 850 TL gelmiş. Zam gelmiş 150 TL. Sıkıntı büyüktür” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise ustaya haklı olduğunu ifade ederek, “Ama değiştireceğiz, umutsuz olma, moralini bozma. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Haktan, emekten, alınterinden, üretenden, çalışandan yana, Ahi Evran diyor ki, ‘Çalışmak ibabettir’ o zaman çalışanı destekleyeceğiz” diye konuştu.

“RAPORLUYKEN İŞTEN ATTILAR BENİ”

Kılıçdaroğlu'na yaşadığı problemleri anlatan başka bir vatandaş ise 2 üniversite okuduğunu ifade ederek, “Muhasebe çalıştım ama kadın olduğum için sürekli evlimisin bekar mısın? Gibi şeylerle karşılaştım. Mado'da çalışıyordum iş kazası geçirdim onlarda beni raporluyken işten attılar. Pandemiden dolayı iş bulamadım. 2 üniversite bitirdim işsizim” ifadelerini kullandı.

“SİZİ BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ”

Yıllardır Kırşehir’de kasaplık yapan bir esnaf, Kılıçdaroğlu’na, “Sizi başkan olarak görmek istiyoruz başkanım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise “Her şey olacak. Halkın takdiri. Halkın hakemliği kadar demokrasilerde değerli bir şey yok. En değerli olan şey, halkın hakemliğidir. Halkın hakemliğine başvuracaksınız, oradan çıkan her karara da saygı göstereceksiniz. Bizim düşüncemiz budur. Bu düşüncenin yanında, iktidar olanların işsizlik, açlık, yoksulluk sorununu çözmesi, esnafın kazanması lazım. Esnaf kazanacak ki üretici kazanacak. Her evde huzur olsun, çarklar dönsün” diye yanıt verdi.

“ŞU ÇARESİZLİĞİMİN RESMİNE ÇEK DE ONU DÜŞÜN”

Kılıçdaroğlu'na çok zor durumda olduğunu anlatan bir vatandaş ise şöyle konuştu:

“Çocuklarıma üniversiteyi okuttum, atanamıyorlar, işsizim. EYT'ye takıldım iş arıyorum sen yaşlısın diyorlar. Şu çaresizliğimin resmine çek de onu düşün. Lütfen rica ediyorum 6 tane kız çocuğum var, üniversite okuttum. Malım mülküm tarlam hepsi borca gitti. Ben daha önce pankart açmıştım, ‘ben ölürsem Altı Ok, beş kalır' demiştim. Lütfen beni öldürmeyin Altı Ok, beşe düşmesin. Çaresizliğimize umut olun yeter. Biz sizin yanınızdayız.”

“GARİP GELDİK, GARİP GİTMEYELİM BAŞKANIM”

Kılıçdaroğlu, salgın nedeniyle çalışamayan sanatçıların sorunlarını da dinledi. Sokakta Aşık Mahzuni Şerif’in ‘İnce ince bir kar yağar, fakirlerin üstüne’ adlı eserini seslendiren sanatçılar, Abdallığın bitme noktasına geldiğini belirttiler. Abdal kültürünün korumasını isteyen sanatçılar, “Garip geldik, garip gitmeyelim başkanım” diyerek sorunlarının çözülmesi konusunda yardım istediler. Sanatçılar, kendilerine ‘nasılsınız, haliniz nasıl’ sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu’na, “Biz hiç iyi değiliz başkanım. Biz müzisyen insanlarız, işimiz yok, gücümüz yok. Düğünlerde çalışamıyoruz, devlet bakmıyor. Umudumuz sizde” yanıtını verdiler.

“GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ AMA AÇ KALIYORUZ”

Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların geleneğini sürdüklerini belirten sanatçılar, “Geleneği sürdürüyoruz ama aç kalıyoruz. Her gün toplanıyoruz, sohbet ediyoruz, iş yok güç yok. 5 ay oldu, 9’uncu ayda kapandı işlerimiz. Abdal, Abdallıktan çıktı. Pir Sultan Abdal kökenden gelen bu kişilerimiz, özür dileyerek söylüyorum, bir hayvanın bile nesli tükenmek üzereyken koruma altına alınıyor. Bizim neslimiz kalmadı, şu kişilerden başka yok” dediler.

“BİZ DE KOLTUKLARDA BÜYÜMEDİK”

CHP liderine dert yanan bir sanatçı, “Burada memleketimize geldiniz, bizler sizi evlerimizde iyi kötü bir minderimiz var, bir çay, kahve ikram etmeyi inanın canı gönülden isterdik” dedi. Kılıçdaroğlu, “Birgün gelirsem, başkanla birlikte gelirim” cevabını vermesi üzerine sanatçı, “Bizde koltuk diye birşey yok. İyi kötü bir minderimiz var” diye konuştu. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Biz de koltuklarda büyümedik, Allah aşkına. Biz de minderde büyüdük. Sizin yaşadığınız şartlarda ben büyüdüm. Benim saraylarda yaşamak gibi bir geleneğim, arzum yok. Siz bu ülkede vatandaş olarak nasıl yaşıyorsanız ben de öyle yaşıyorum. Siz sanmayın ki sadece buradaki Abdalların sorunları var. Dün İstanbul’da yine sanatçılarla bir aradaydım. Onlar, sizin yaşadığınız dertlerin aynısını yaşıyor. Onlara da söyledik, size de sahip çıkacağız.”

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