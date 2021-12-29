Vatandaş pazarda da hayal kırıklığına uğradı! ‘Almıyoruz, bakıyoruz sadece…’

20 Aralık kur operasyonu ile dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüş, gözlerin çarşı ve pazardaki fiyatlara çevrilmesine neden oldu ancak vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı. SÖZCÜ'nün Osmaniye Pazarı'nda mikrofon uzattığı vatandaş, hiçbir ürünün fiyatının düşmediğini aksine artış görülen ürünler bile olduğunu söyledi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2021'in son aylarında döviz kurlarındaki tarihi artışlar, hayat pahalılığını zirveye çıkardı. Ev kirasını ve faturalarını dahi ödemekte zorlanan vatandaşlar, temel gıda alışverişlerinden kısar hale geldi.

Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüş, gözlerin çarşı ve pazardaki fiyatlara çevrilmesine neden oldu ancak vatandaşlar zamlı fiyatların devam ettiğini görünce hayal kırıklığına uğradı.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy'de Osmaniye Pazarı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Dolar kurundaki düşüş etiketlere yansıdı mı? Çarşıda, pazarda fiyatlar düştü mü sizce?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“1 KİLO ALACAĞIMIZA 250 GRAM ALIYORUZ”

(İsmini vermek istemeyen bir vatandaş): “Hayır hiçbir ucuzlama yok. Vallahi yok. Aynı, hiçbir şey fark etmemiş. Geçen hafta da çıktık aynı, bu hafta da aynı. Ucuz hiçbir şey yok. Emekli ancak 1 kilo alacağına 250 gram alıyor… Allah yardım etsin.”

“TANEYLE, SAYARAK ALIYORUZ”

Ertuğrul Karaman: “Yok ya nerede düşüş? 20'li yumurta ve peynir aldım, 80 lira tuttu. Bir asgari ücretli bir gün çalışsa bunu alamayacak ya… Ne olacak böyle, (fiyatlarda) nasıl düşme bu? Nereye düşüyor anlamıyorum ki. Haline baksana milletin. Taneyle ya, sayarak alıyoruz. Neyi neyle çarpacağız, neyi neyle toplayacağız, şaşırdık kaldık.”

“EMEKLİYİZ, YETMİYOR”

Meryem Ayaz: “Etiketlerde hiçbir düşüş görmüyoruz, günden güne yükseliyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Emekliyiz, yok, yetmiyor. Domates, salatalık, maydanoz aldım, 50 lira para ödedim.”

“GIDAMIZI TAM ALAMIYORUZ”

İbrahim Eroğlu: “Ucuzlama yok, fiyatlar hala aynı. Ben emekliyim, yarı yarıya alıyoruz… Gıdamızı tam alamıyoruz.”

“HİÇBİR ŞEYİN UCUZ OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR”

Fatma Karaköleoğlu: “Yansımadığını herkes biliyor. Çarşıda, pazarda hiçbir şeyin ucuz olmadığını herkes biliyor. Çok az şey aldım, 150 lira ödedim. (Poşetteki dilim kabağı göstererek) Kabak aldım, 28 TL. 2 kişiye göre alıyorum, 4 kişi, 6 kişi olanlar ne yapacak acaba…”

“İSTEDİKLERİMİN ÇOĞUNU ALAMIYORUM”

Selma Aydemir: “Hiç etkisi yok. Markete gidiyorsun, bir yağ 100 lira. Yağı almaya insanın gücü yetmiyor. Pazar alışverişi için 200 lira bütçe ayırabiliyorum, istediklerimin çoğunu alamıyorum. Eskiden dilediklerimi alabiliyordum ama şu anda alamıyorum. Mandalinanın kilosu 8 lira olmuş, 3 tanesi 1 kilo geliyor.”

“HALKI OYALIYORLAR”

Mustafa Güneşdoğdu: “Hiçbir yere yansımadı. Halk zor durumda. Hep halkı oyalıyorlar. ‘Öyle olacak, böyle olacak…' Olan vatandaşa oluyor.”

“YİYEMEDİKLERİMİZİ BURADA TADIYORUZ, NEFSİMİZİ KÖRELTİYORUZ”

Nimet Şan: “Dolar düştü ama pazardaki fiyatlar asla düşmedi. Bize yansımadı maalesef. Yiyemediklerimizi burada yiyoruz (tadıyoruz), nefsimizi köreltiyoruz. Eve almıyoruz, bakıyoruz sadece.”

“KESİNLİKLE UCUZLAMA YOK”

Ali Abbas: “Kesinlikle bir ucuzlama yok, hala aynı. Bir düşüş beklentim vardı ama kesinlikle öyle bir şey yok. Hatta daha pahalı.”

“BERBAT BİR VAZİYETTEYİZ”

Selma Baloğlu: “Hiç düşüş yok. Gittikçe daha fazla yükseliyor. Etiketlere göz atın görürsünüz zaten. Kış sebzesinin bile kilosunu 7-8 liradan yiyorsunuz. Bir kova yoğurt olmuş 23 lira. Peynirin, sütün kilosunu saymıyorum artık… Berbat bir vaziyetteyiz.”

“YÜKSEK KURDAN ALDIK, ELİMİZDEKİLERE TÜKENENE KADAR DÜŞMEZ”

Aydın Öcal: “Kesinlikle düşmedi. Ben de esnafım aynı zamanda; yüksek kurdan aldık, elimizdeki ürünler tükenecek ki ondan sonra ucuzlayacak diye düşünüyorum.”

“'BÜTÜN İNSANLAR ÖLSÜN, BİZE KALSIN' DİYOR”

Sevinç Bolel: “İndirim olur mu… 13 lira salatalığın kilosu, 12 lira domatesin kilosu. Bir çorap 2.5 liraydı, olmuş 7.5 lira. Böyle bir soygunculuk olur mu? ‘Bütün insanlar ölsün, bize kalsın' diyor, başka bir şey dediği yok. İnsanlar bu kadar ezilmez… Daha doğru dürüst bir şey almadım, 150 lira harcadım. Çok da ihtiyacım var alacağım şeylere ama (para) yok.”

İlginizi Çekebilir 'İş yok' diyenler için 'nankör' diyen Erdoğan'a vatandaştan cevap

İlginizi Çekebilir Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

İlginizi Çekebilir Türk-İş: Gıda fiyatları rekor hızda arttı, yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi geçti

İlginizi Çekebilir Associated Press: Bulgarlar Türkiye'ye girip TL'nin değer kaybını avantaja çeviriyor