Vatandaş, vekile böyle dert yandı: Mahallede 5 kilo yağ alabilen zengin sayılıyor

Vatandaş gıda ürünlerine gelen zamlardan bunaldı. Bir vatandaş, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’e dert yandı: Buğday memleketinde 5 kiloluk un alıyoruz. 5 kilo alana gariban derlerdi. Bizim mahallede 5 kilo yağ alan zengin sayılıyor.

Mehmet SERBES

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Arka arkaya gelen zamlarla bunalan vatandaşlar, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde sorunlarını dinleyen CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'e dert yandı.

Şevkin, çitçiden, esnaftan , emekliden duydukların aktarırken, “Piyasa o hale gelmiş ki, vatandaş ‘Bizim mahallede 5 kilo yağ alan zengin sayılıyor” diyor” dedi. Şevkin, izlenimlerini şöyle anlattı:

– Vatandaşın “Bize ‘Tarım ayakta dursun, üretin' diyorlar… Nasıl üretelim biz yahu? Yazık, günah değil mi? Gübreye gücümüz yetmiyor” söylemi, bir tarım ülkesinin, tarım ilçesinin hangi durumlara getirildiğini gözler önüne sermiştir.

– Üreticimizin konuşmasının devamında, “Vallahi akşam sıraya girdim, hayatımda hiç görmemiştim. 1978'lerde o şeyler vardı. Akşam petrole gittim. Arabaya mazot aldım. Vallahi kuyruk vardı. Petrol buluyorlar, kömür buluyorlar, maden buluyorlar her şeyi buluyorlar bunlar” söylemleri geçmişte atıfta bulunarak algı oluşturmaya çalışan iktidarın artık Türkiye'yi yönetemediğinin resmi olmuştur.

KOOPERATİFLER ÇİFTÇİYİ SOYUYOR

– Diğer bir üreticimiz ise gübreye 20 kat zam geldiğini kaydetmiştir. Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcu olduğunu dile getiren çiftçimizin, “Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiyi soyuyor. Tefeciden daha kötü. 90 bin liralık borcum faiziyle birlikte 260 bin lira oldu. Zaten gübreyi de pahalıya satıyor” ifadelerine yer vermiştir.

VATANDAŞ, ÇAYI VERESİYE İÇİYOR

Kahvehane işleten bir esnafımızın, “Sayın vekilim ben dört günde bir tüp bitiriyorum. Bugün tüp bitti. 160 liraya alıyordum, şimdi 215 liraya aldım. Çaydan… Vatandaşın ekonomisi iyi olursa bizim de ekonomimiz iyi olur. Vatandaş, veresiye içiyor çayı” söylemi ise içler acısı halin net göstergesi olmuştur.

Ayçiçek yağı fiyatının sürekli artış göstermesi, temel gıda maddelerinde uygulanan fahiş zamlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Derinkuyu ilçemizde de hayatı çekilmez kılmıştır. Öyle ki, marketten un ve yağ alan bir vatandaş, hayat pahalılığından şöyle şikayet etti: 50 kiloluk unu 80-90 liraya almaya alışmıştık, 5 kilo un 40 lira. 5 kilo unu bilmezdik biz. Buğday memleketinde 5 kiloluk un alıyoruz. 5 kilo alana gariban derlerdi. Şimdi 5 kilo alan zengin oldu. Şu bir kilo yağ da 30 lira. Şu ikisi 70 lira.

SANAYİCİ PERİŞAN!

Derinkuyu merkezinde bulunan sanayici ve iş insanlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde de ekonominin son durumu tüm gerçekliğiyle açığa çıkmıştır. Sanayici bir vatandaşımız, şu söylemlerde bulundu: Çiftçimiz traktörünü, ekipmanını tamir ettiremiyor. Traktörüne yağ alacak parası yok. Traktörde kullanılan bir teneke yağı 230 liradan alıp 270 liraya satıyordum. Şimdi 660 liraya alıyorum. KDV'yi koyunca vatandaşa 750 liraya satmam gerekiyor. Satamıyorum. İnanın bir teneke yağı çiftçi traktörüne koyamıyor, traktörünü alıp gidemiyor. Traktörünü getirip bırakan ve geri alamayan çiftçi bizim alanımızı garaj olarak kullanıyor.

Diğer bir sanayici esnaf ise, demir fiyatlarına gelen zamlardan yakınıp şu ifadelere yer verdi: Pandemiden önce demirin tonunu 4 bin 500 liradan alırken şimdi 16 bin liraya alıyorum. Aldığımız her şeyden zarar ediyoruz. İşi istediğiniz kadar kaliteli yapın fahiş fiyatlar tüm her şeyi alt üst etti. Yeni bir kan lazım, yeni bir seçim lazım.

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