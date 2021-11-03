‘Vatandaşa ‘kombileri kısın’ diyenler, bin odalı sarayın kombilerini kısıyorlar mı?’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son dönemde özellikle enerji faturalarına gelen zamlara tepki gösterdi. Özkoç, "Enerji Bakanı ne diyor? ‘Kombinizi de kısın’ diyor. Şimdi ben buradan soruyorum milletimin gözünün içine baka baka: Sizce bunlar bin odalı sarayın kombilerini kısıyorlar mıdır?" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerini değerlendirdi.

“BU BÜTÇE ARTIK SARAYIN BÜTÇESİ”

Bütçenin en çok vatandaşları ilgilendirdiğini vurgulayan Özkoç, “Peki, bizim bu görüşlerimiz bütçede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyonda yaptığımız görüşmelerde milletimizin dertlerine ortak olacak, çare olacak bir şey konuşuluyor mu? Hayır.

Sizin geleceğiniz ile ilgili, daha rahat yaşamınız ile ilgili hiçbir şey konuşuluyor mu? Bu bütçe çünkü artık iktidarın bütçesi, yani sarayın bütçesi. Bu bütçe çünkü milletin bütçesi olmaktan çıkmış. Neden mi? Bu bütçeyi artık eskiden olduğu gibi sizin bakanlarınız, yani seçtiğiniz milletvekillerinden bakan olan kişiler savunmuyorlar.

Onlar kimin bakanı, kimin atadığı bakanlar? Onlar sarayın atadığı bakanlar. O yüzden bütçeyi millete göre değil, saraya göre düzenliyorlar. Biz de milletin vekilleri olarak orada mücadele ediyoruz. Kim için? Millet için. Kime karşı? Milletin olmayan bakanlarına karşı ve üstelik karşımızda bir başbakan da yok. İşte böyle bir ucube sistemin, ucube bir bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşuluyor.” açıklamasında bulundu.

“SARAYIN TÜİK’İNE Mİ YOKSA BİLİM İNSANLARININ SÖYLEDİKLERİNE Mİ GÜVENECEĞİZ?”

TÜİK'in Ekim ayı için yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.89 olarak açıklamasına tepki gösteren Özkoç, “Bilim insanları bir araya gelmişler, artık iktidarın verilerine inanmadıkları için, bilim insanları kendi verilerini derleyip kamuoyuna sunuyorlar.

Diyorlar ki, ‘ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde 49 olarak hesaplanmıştır' diyorlar. Ancak TÜİK’in bugünkü açıklamasında enflasyon yüzde 19,9 olarak açıklanmış. Kime güveneceğiz? Sarayın TÜİK’ine mi, yoksa bilim insanlarının söylediklerine mi güveneceğiz? Kime inanacağız? Bilim insanlarına mı, saraya mı inanacağız?” diye sordu.

“TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETTİĞİ İÇİN FİYATLAR ARTIYOR”

Son aylarda hemen her kaleme gelen zam yağmurunu da eleştiren Özkoç, “Fiyat neden artar? Fiyat, bir ülkede üretim yoksa artar, istikrar yoksa artar. Türk Lirası, bir ülkenin parası değer kaybediyorsa artar. İşte o tam da bu yüzden dolayı Türkiye’de istikrar olmadığı için, üretim olmadığı için, Türk Lirası değer kaybettiği için fiyatlar artıyor.

Yeşil mercimeği Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerden 4 bin 150 liradan alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi; yetmediği için dışarıdan toplam tonuna 12 bin 160 lira ödeniyor. Nohut, Türkiye Mahsulleri Ofisi tonunu bizim çiftçimizden 4 bin 50 liradan alıyor; yetmedi diye dışarıdan 9 bin liraya ithal ediyor. Yani 2 katına. Yani kim kazanıyor? Hans kazanıyor, Hasan kaybediyor” ifadelerini kullandı.

“SİZCE BUNLAR BİN ODALI SARAYIN KOMBİLERİNİ KISIYORLAR MIDIR?”

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

“Kara kışta, Kemal Kılıçdaroğlu ‘kara kış fonu' öneriyor, Emine Erdoğan ne diyor? ‘Alacaklarınızı hesaplı alın. Alışverişe çıkarken tok karına çıkın' diyor. Onlar milyonlarca liralık gelirleriyle, milyarlarca liralık varlıklarıyla vatandaşa akıl veriyorlar ‘alışverişe çıkarken tok karnına çıkın' diye. ‘Çocuklarınızı yanınızda götürmeyin' diyor. ‘Götürürseniz onlar alışverişinizi etkiler' diyor. Peki, Enerji Bakanı ne diyor? ‘Kombinizi de kısın' diyor.

Şimdi ben buradan soruyorum milletimin gözünün içine baka baka: Sizce bunlar bin odalı sarayın kombilerini kısıyorlar mıdır? Sizin ödediğiniz vergilerle, masraflarını karşıladıkları saray giderlerinde tasarrufa gidiyorlar mı? Onlar için milletin açlığı, yoksulluğu itibar değil ama cumhurbaşkanının sarayı, arabaları, uçakları itibar ve oradan asla tasarrufa gitmiyorlar.

“KURU EKMEK YİYEBİLİYORLARSA AÇ DEĞİLLER' DİYEBİLİYORLAR”

Size akıl verenler bir eli yağda, bir eli balda yaşıyorlar ve sizin gözünüzün içine baka baka Recep Tayyip Erdoğan diyor ki size: ‘Siz toksunuz, yalan söylüyorsunuz. Siz araba alıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Siz telefon alıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nde aç olan kimse yok' diyor. Hatta bir milletvekili ‘kuru ekmeğe muhtaç ettiniz' dendiğinde, ‘iyi ya, kuru ekmek buluyorlar ya' diye serzenişte bulunabiliyor. ‘Demek kuru ekmek yiyebiliyorlarsa aç değildir' diyebiliyor.”

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