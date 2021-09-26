Vatandaşa yedireceklerdi, el konuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde süresi geçmiş 408 adet hamburger ekmeği satışa sunulmadan el konuldu. El konulan hamburgerler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye zabıta ekiplerini yaptıkları denetimlerde Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir restoran ve kafede denetim yaptı. Denetim sırasında süresi geçmiş tam 408 adet hamburger tespit edildi.

İşletmenin soğuk hava deposunda bulunan hamburgerlere el konuldu. Zabıta ekipleri kafe ve restoran işletmesi ile ilgili idari para cezası uyguladı. Ayrıca el konulan 408 hamburger ekmeğinin imha edileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçlarını piyasaya sokacaklardı