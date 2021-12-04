Vatandaşın isyanı

Enflasyon rakamlarını gören vatandaş, “Konuta %100 zam gelmiş, araçlar %100 artmış, akaryakıt %100 artmış, elektrik %60 artmış, doğalgaz %40 artmış, gıda en az %60 artmış ama TÜİK’in enflasyonu yüzde 21. yersen…”

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Latif SANSÜR Selami AYDIN Halil ATAŞ Can ÇAPAR Batuhan SERİM

İslam Kalkan: ‘Yalanlarını yesinler'

“Hissettiğim enflasyon yüzde 70-80. Keşke 21 olsa… Her gün her şeye zam geliyor. Neymiş, ekonomi iyiymiş…

Yalanlarını yesinler onların. Her şeyin fiyatı 2 katını geçti. Kiralar, faturalar uçtu. 2 çocuğum var, 2 işte birden çalışıyorum, çalışmasam aç kalacaklar. Bir de ‘3 çocuk yapın' diyorlar; o zaman destek çık. Şaka gibiler.”

Ahmet Elmaskaya: ‘Yüzde 50'den aşağı değil'

“Enflasyon yüzde 50'den aşağı değil. Onlar kendi kendilerini aldatıyor. Bu milleti öyle görüyorlar. Nasıl yüzde 21? ‘Millet anlamaz' mı diyorlar? İnsanlar sandık başına gidip tek kaldıklarında gerçek ortaya çıkacak. Biz ne gider, ne kaçarız… Vatanımız burası. İnsanlar gerçeği görüp seçimde oyunu ona göre kullanmalı.”

Tülay Sağlam: ‘Maaşları artırmamak için'

“Ben enflasyonu yüzde 100 hissediyorum. Maaşları artırmamak için yüzde 21 gösteriyorlar. 2 bin 100 lira emekli maaşım var. Geçen ay aldığımı bu ay alamıyorum. Enflasyon en güzel pazarda hissediliyor. 5 maaş alanların maaşlarını bir maaşa düşürsünler de bu şeyleri ucuza alalım. Kombiyi açmadım, battaniyelerle oturuyorum.”

Huriye Aslan: ‘Bir saat içinde etiket değişiyor'

“Marketlerde bir saat içinde ürünlerin fiyat etiketleri değişiyor. Bunu gözümle gördüm. Daha dün marketin önünde kavga oldu. 6 paket un getiriyorlar. Sabahın 7'sinde insanlar marketlerin önünde kuyruk oluyor. Oysa market 09.00'da açılıyor. Sıra bekliyorlar. Üç kişi alıyor kalan kimse alamıyor. İsyan ediyorlar.”

Adem Tekin: ‘Tavuk ciğeri bile alamıyorum'

“TÜİK'in açıkladığı verilerine inanmıyorum. Birileri onlara talimat vermiştir, onlar da enflasyonu ona göre açıklamışlardır. Ben işsizim. Enflasyonu yüzde 300 hissediyorum. Tavuk alamadığımız için devamlı tavuk ciğeri alıyordum. 2.5 lira olan tavuk ciğeri 10 lira olmuş. Artık tavuk ciğerini bile alamıyorum.”

Süleyman Işıkgil: ‘Benim enflasyonum yüzde 70'i buldu'

“Dekorasyoncuyum, demir fiyatları aldı başını gitti. Mart ayında aldığım demir profil çubuk 65 liraydı. Bugün aynı ürün 120 lira. Açıklanan enflasyon ile gelen zamlar arasındaki bağ mantıklı değil. Enflasyon öyle böyle değil. Bana yüzde 70 yansıyor enflasyon. Nasıl ve neye göre düşük gösteriliyor anlamıyorum.”

Kenan Uysal: ‘Gerçek enflasyonu açıklamıyor'

“TÜİK enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıkladı. Çarşı pazara bakın, açıklanan enflasyona bakın. Gerçek enflasyon rakamları bu değil. Emekliyim ve 2 bin 700 TL maaş alıyorum. Bana yansıyan enflasyon yüzde 55. Artık soğukta üşüyorum, doğalgazı dahi yakamıyorum. TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor.”

Haldun H. Aysan: ‘İnandırıcılığını kaybetti'

“TÜİK özünde bir kamu kurumu. Tarafsız bağımsız piyasanın koşullarını dikkate alarak verileri kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Son dönemde inanılırlığını ve ciddiyetini kaybetti. Açıkladığı veriler ne bilim dünyasının, ne reel sektörün, ne de dış dünyanın Türkiye ile ilgili verileriyle örtüşmüyor. İnanırlığını, güvenirliğini yitirmiş bir kurumdur.”

Zehra Erkuş: ‘Tek çözüm seçim'

“TÜİK enflasyonuna inanmıyorum. Bir asgari ücretle geçinen evimiz var. Hiçbir şey alamaz olduk. Üniversite okuyan kızıma harçlık gönderemiyorum. Meyve alamaz oldum. Gidişat hiç iyi değil. Korkuyoruz. Seçim olsun, başkaları gelsin, deneyelim. Seçim şart. Dolar, Euro yine arttı, tek çözüm seçim.”

Nermin Ç.: ‘Hükümet istifa etmeli'

“Ekonomi berbat. Hükümet kendini tatmin edebilmek için insanları eziyor. İktidara her şeyi düzeltecek birileri gelmeli. Gençlerimiz hep yurt dışına kaçmak istiyor artık. Ama Türkiye madenler, üretim ülkesi. Atatürk bunu bize kanıtladı ama iktidarlar üretmek yerine başka şeyleri tercih ediyor. Bir an önce hükümetin istifa etmesi gerekiyor.”