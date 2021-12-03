Vatandaşlar hayat pahalılığına karşı sokaklara çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşlar hayat pahalılığına karşı eylem yaptı. "Ekmek yoksa özgürlük yok", "Hükümet istifa" sloganları atan gruba çevre sakinleri de alkışlarla destek verdi.

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Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla Cennet Mahallesi’nde buluşarak Hürriyet Caddesi boyunca yürüyen vatandaşlar, “Boyun eğme, memlekete sahip çık”, “Ekmek yoksa özgürlük yok”, “Hükümet istifa” sloganları attı. Çevre sakinleri de iş yerleri ve binalardan alkışlarla eyleme destek verdi.

“BU DÜZEN DİKİŞ TUTMUYOR”

Eylemde yapılan açıklama şöyle:

* Bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. Döviz fırladıkça ücretler yerinde sayıyor. Asgari ücret temel ücrete dönmüşken, milyonlarca işsiz temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, hayat pahalılığı belimizi bükmüşken, iktidar lütfeder gibi zam açıklaması yapıyor. Ülkede yağın, peynirin kilitli dolaplarda kotayla satılmasına sebep olanlar Bir de utanmadan ’emekçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyor.

* Halkın enflasyonu yüzde 60’a dayanmışken yalan açıklamalar yayınlıyorlar. Sözde faizi indiriyorlar. Onlar faizi indirdikçe emekçilerin borç yükü artıyor. Zaten ithalata bağımlı olan memleketimiz gitgide ucuz iş gücü cehennemine çevriliyor. Gericiliğin hedef aldığı, eve kapatmaya çalıştığı kadınlarsa diken üstünde. Her gün onlarca kadın cinayeti yaşanırken mahkemeler hesap sormuyor.

* Sokaklar kadınlara dar edilmeye çalışılıyor. Bu düzen dikiş tutmuyor. Halkın örgütsüzlüğüne güvenenleri uyarıyoruz, işçiler, gençler, işsizler, kadınlar, gitgide yoksullaştırılan yurttaşlar yalnız değil. yalnız değiliz! Bu düzenin yükünü sırtlananlara sesleniyoruz, yalnız değilsiniz!

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