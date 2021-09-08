Vatandaşlar yüksek su faturalarına isyan etti

Balıkesir'in kırsal mahallelerinde yaşayan köylüler, imece usulü ile dağdan getirdikleri suya AKP'li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ'nin sayaç takıp yüksek su faturaları göndermesine isyan etti. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "800 ila 2400 TL arasında değişen su faturaları köylünün belini büküyor. Köylüler hayvanlarına, tarlalarına su vermekten imtina ediyorlar" dedi.

Halil ATAŞ

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Balıkesir’in kırsal mahallelerinde yaşayan köylüler, imece usulü ile dağdan getirdikleri suya AKP’li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ’nin sayaç takıp yüksek su faturaları göndermesine tepki gösterdi.

“ÜRETİCİ DE, HAYVANCI DA KAN AĞLIYOR”

Balıkesir’in kırsal köylerini ziyaret eden CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, köylülere gelen su faturalarına dikkat çekerek, “Balıkesir'de üretici de hayvancı da kan ağlıyor. Su faturaları almış başını yürümüş. Köylünün dağdan imece usulü getirdiği suya sayaç takan BASKİ, şimdi faturaları gönderiyor. 800 ila 2400 TL arasında değişen su faturaları insanların belini büküyor. Köylüler hayvanlarına, tarlalarına su vermekten imtina ediyorlar. Bu faturaları göndermekten utanmadınız mı?” diyerek sorumlulara seslendi.

“AKILLARINCA AYRIM YAPMIŞLAR”

Aytekin, “AKP’li Balıkesir Büyükşehir, kırsala hizmet götürmüyor. Muhtarlar isyan ediyor. Köylüler isyan ediyor. Hizmet getirmiyorlar ama faturaları göndermeyi biliyorlar. Ahırlara ayrı, şebekeye ayrı tarife koyarak akıllarınca bir ayrım yapmışlar. Ancak metreküp belli bir oranın üzerine çıkınca sayaçlar taksimetre gibi çalışıyor. 40 metreküpün üzerinde kullanımda 3.kademede yüzde 11 fark ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

“HİÇ Mİ UTANMADINIZ”

“Bu faturaları gönderirken hiç mi utanmadınız? Hiç mi demediniz, köylüye bu kadar fatura gönderirsek ayıp olur diye. Bunları hiç mi düşünmediniz” diyen Aytekin, “İnsanlar hayvanlarına içereceği sudan bile tasarruf etmek zorunda kalmış. Adeta milli mücadele dönemindeki gibi yokluk yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“YAKINDA EMLAK VERGİLERİ DE GELECEK”

CHP’li Aytekin şöyle konuştu;

* Şamlı'da gördük ki, aynı tarlanın içinde sulama kanalıyla sulanan yere ayrı fiyatlandırma yapılıyor, kanal dışı kalan alana ayrı fiyatlandırma yapılıyor. Balıkesir bu bütün şehir saçmalığının bedelini en acı şekilde yaşıyor.

* Köyleri mahalleye çevirip, köy mallarına el koyanlar, tahsisleri büyükşehire geçirenler şimdi yüksek miktarlı faturaları gönderiyor. Yakında emlak vergileri de gelecek. Köy yerinde yollar bozuk, mezarlıklara giden yolları olmayan nice köy var. Hizmeti yapmak yerine nasıl vergi alırız, nasıl halka faturayı keserizin derdine düşmüşler.

“ARACILAR KAZANIYOR”

Aytekin, “Üretici tarlada domatesi 35 kuruşa üretiyor. Markette 4 buçuk liraya satılıyor. İşte aradaki bu fark AKP’nin düzenini ortaya koyuyor. Birileri hiç emek vermeden üreticinin döktüğü alın teri üzerinden para kazanıyor. Üretici ise fahiş faturalar altında eziliyor. Kuraklığın alıp başını yürüdüğü yerde suyun bu kadar değerli olduğu günlerde AKP bir kez daha üreticiyi mağdur ediyor” dedi.

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