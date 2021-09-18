Vatandaşlardan gelen zamlara tepki: Kış sert geçerse ne yapacağımızı bilmiyoruz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğalgazın ardından kömür fiyatlarındaki artışın da 'el yakmaya başladığını' söyledi. Geçen yıl tonu bin 200 TL olan Afrika ithal kömürünün bu yıl 2 bin 600 liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Gürer, “Kış sert geçerse vatandaş yandı. Büyük kentlerde doğalgaz faturası, dar gelirlileri de kömür faturası çarpacak. Bu gidiş iyi gidiş değil” dedi. Fiyat artışlarından dert yanan vatandaşlar da “Kış sert geçerse ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Yorgana, battaniyeye sarılıp zor koşullarda kış yaşarız” ifadelerini kullandı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dönem dönem zamlanan ve bir yıl içindeki fiyat artışı yüzde 50'yi bulan doğalgazın ardından kışlık yakacak kömüre gelen zamlara dikkat çekmek için bir kömür deposunu ziyaret etti.

“BU ZAMLARA KİM DUR DİYECEK?”

Geçen yıl fiyatı bin 200 TL civarında olan kömürün bu yılın mart ve nisan aylarında bin 300 TL arasında satıldığını anımsatan Gürer, “Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde kömür fiyatları anormal derecede artış gösterdi. Kimi bölgelerde, türünü göre Afrika ithal kömür 2 bin 500 TL ila 2 bin 600 TL arasında satışı yapılıyor. Kömürde yüzde 100'e varan artış var. Rusya'dan ithal kalorifer kömürün geçen yıl 210 dolar olan fiyatı bu yıl 340 dolara çıktı. Kömür, sobadan önce vatandaşın cebini yakıyor. Bu zamlara kim dur diyecektir?” diye sordu.

“STOKLANAN KÖMÜRLERİN BİLE 2 BİN 600 TL BANDINDA SATILDIĞI İDDİA EDİLİYOR”

Ruslardan kömür üretimini azalması ve döviz kurlarındaki dengesizliğin kömür fiyatı artışına neden olduğu yönünde açıklamalar yapıldığına dikkat çeken Gürer, “Ancak birkaç ayda kömür fiyatının yüzde 100'e varan oranda zamlanması kabul edilebilir bir durum değildir. Afrika kömürü artış yüzde 100'e erdi. Öte yandan kalorifer kömürü için ithalatçı firmaların Rusya'daki kömür üretiminin azalmasını gerekçe göstererek, kış mevsimi öncesinde bu tür artışları yapmasının, dar gelirli vatandaşı büyük sıkıntıya sokacağı ortadadır. Birkaç ay önce bin 300 TL'ye satılan ve stoklanan kömürlerin bile şimdi 2 bin 500- 2 bin 600 TL bandında satıldığı iddia ediliyor“ diye konuştu.

“BU FİYATA NASIL KÖMÜR ALACAKLAR?”

Gürer, “Doğalgaza, kömüre, temel tüketim maddelerine, gıda ürünlerine, elektriğe gelen zamlar aldı başını gidiyor. Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşın geliri yerinde sayarken, hayatını idame ettirmesi için satın alması gereken ürünler sürekli zamlanıyor. Ülkemizde çoğunluğu emekli ve asgari ücretli olmak üzere nüfusun yarıya yakını dar gelirlidir. Bu insanlar yüzde 100 artış olan kömürü nasıl alacaklar? Kışın tezek mi yakacaklar? Doğalgaz faturalarına, elektrik faturalarına vatandaş bakmaya korkuyor. Her ay farklı ve zamlı fiyatlardan dert yanıyor. Kömür de aldı başını gidiyor. İktidar seyrediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

VATANDAŞLAR ARTAN FİYATLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Gürer'e dert yanan vatandaşlar, bazı kömürlerin içeriğinde sorun olduğunu söyleyerek, “Kış sert geçerse ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Yorgana, battaniyeye sarılıp zor koşullarda kış yaşarız” diye dert yandı.