Vatandaştan Davutoğlu’na: Akşam eve nasıl gideceğimi bilmiyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van gezisini sürdürüyor. Davutoğlu'nun önünü kesen bir vatandaş, "5 çocuğum var ve 9 aydır işsizim. Akşam eve nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz?" diye sordu.

Orhan BOZKURT

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Van’ın Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerini dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Gürpınar ilçe merkezinde parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Davutoğlu, iktidara geldiklerinde en ehil kadroları Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Müsteşarlığına getireceklerini söyledi.

“İSRAF EKONOMİSİNDEN ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇECEĞİZ”

İktidar olduklarında milletin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Hiçbir ötekileşme olmayacak 84 milyonu kardeş ve eşit vatandaş bileceğiz. Bütün yolsuzluklara, kamu kaynaklarının kötü kullanımına son vereceğiz. Mülakatla, torpille, iş adamı, dayısı olanın girdiği dönem bitecek, mülakat gidecek, liyakat gelecek.

* Öyle bir ekonomi kadro ile geliyoruz ki kısa bir sürede bütün Türkiye’nin ekonomik verilerini düzelteceğiz ve bilinçli bir ekonomi politikasıyla, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Gelir gelmez asgari ücretten vergiyi kaldıracağız ve alt gelir grupları ile üst gelir grupları arasındaki farkı kapatacağız.

“AKŞAM EVE NASIL GİDECEĞİMİ BİLMİYORUM”

Gevaş ve Edremit ilçelerinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla görüşen Davutoğlu ile vatandaşlar arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş, “Benim 5 çocuğum var ve 9 aydır işsizim. Akşam eve nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu sorunlar nasıl olacak?” diye sordu. Davutoğlu da vatandaşa, “Bu cahil ve yolsuzluklara bulaşmış iktidar gidecek, biz iktidara geleceğiz ve o yolsuzlukları kapatarak o kaynakları halka dağıtacağız bu sorunlar da bitecek” diye cevapladı.

TAKSİCİLER: AKŞAM ZAM, SABAH ZAM, ÖĞLEN ZAM… SİFTAH YAPAMIYORUZ

Son akaryakıt zamlarından yakınan taksiciler ise Davutoğlu’na, “Sabah zam, akşam zam, öğlen zam. Mazota zam, yağa zam… Siftah yapamıyoruz. Geçim yapamıyoruz…” dedi.