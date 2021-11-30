Vatandaştan iktidara simit hesabı çağrısı

Elektrikten, doğalgaza, undan, susama, yağa ve birçok kalemde gelen zamlar fırıncıların maliyetlerini artırdı. İstanbul'da 100 gram simitin fiyatı 2 buçuk liradan yüzde 40 zam gelerek 3,5 liraya yükseldi. Sözcü Web TV konuyla ilgili sokağın nabzını tuttu.

Fatma VURGUN

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Asgari ücret görüşmelerinde en çok anılan simite asgari ücret zam pazarlığına günler kala yüzde 40 zam geldi.

Sözcü Web TV’ye konuşan vatandaşlar geçmişte asgari ücret ve simit hesabı yapan iktidar mensuplarına seslenerek ‘Haydi şimdi de hesap yapın’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı bir ‘asgari ücret hesabı’ izlenme rekorları kırmıştı.

Videoda Erdoğan asgari ücret üzerinden dönemin iktidarına yüklenerek çay simit hesabı yapmış ve şunları söylemişti:

‘Değerli kardeşlerim bakın, çay 1.000 + simit 1.500 TL, eşittir, toplam 2 bin 500 TL. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay-simit yerse: 2.500 x 5 = 12.500 TL. Onu da 3 öğünle ile çarpın etti mi 37.500 TL. Bir ayda ne eder, 1.125.000 TL. Asgari ücret ne kadar 910 bin lira. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?”

Erdoğan’ın 4 kişilik bir aile üzerinden yaptığı simit hesabının maliyeti son zamla birlikte arttı. 4 kişilik bir aile günde 3 öğün simit yerse aylık bin 260 lira bir de yanında ortalama 3 liradan çay içeyim derse bin 80 lira. Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğunu göz önüne aldığımızda geriye kalan ise 485 lira…

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