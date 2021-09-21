Vatandaştan New York’taki gökdelene tepki: Kime lazım?

İstanbul’da esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Geçim sıkıntısından dert yanan vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı törenle New York'ta açılışı yapılan gökdelene tepki gösterdi, “Kime lazım?” diye sordu.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaklaşık 20 aydır gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bugün İstanbul Çatalca'da İhsaniye, Akalan ve Çiftlikköy mahallelerinde devam etti.

“YIL SONUNDA DÜKKANIMI KAPATACAĞIM”

Bir bakkalı ziyaret eden Akşener, “İşler nasıl?” diye sordu; “Meral hanım, ben ne desem… Yıl sonu (dükkanı) kapatacağım. Yapamayız artık. Masraflar kurtarmıyor. Bu yaşıma kadar çalıştım, mücadele ettim, başka işlerim de vardı, teker teker bitti hepsi” yanıtını aldı.

“ETİKET DEĞİŞTİRMEKTEN BIKTIK”

Bir başka esnaf ise, art arda gelen zamlardan dert yanarak şöyle konuştu:

* İşler durgun. Zamlardan dolayı sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Şu anda etiket değiştirmekten bıktık. İşler iyi değil.

* Bugün dükkana 3-4 kişi geldi… Dükkan kira. Çocuk okutuyoruz, kızımız var evlenecek…

“YOKLUK ÇEKİYORUZ”

Akşener, daha sonra bir çay bahçesinde köylü kadınlarla bir araya geldi. “Siz evde neler çekiyorsunuz?” diye sordu. Kadınlar, “Yokluk çekiyoruz, yokluk” diyerek karşılık verdi.

Bir kadın, “2 bin lira emekli maaşı alıyorum, inan ki ayı geçiremiyoruz. Bir maaşla geçinemiyorsun… Dünyanın elektrik faturası geliyor. Kışın kesinlikle doğal gaz yakamıyoruz… Odun bile alamıyoruz” dedi.

“ET ALMAK HAYALDE KALDI”

İsminin Hatice olduğunu belirten kadın, Akşener'in, “Bu akşam evde ne yemek pişireceksin?” sorusuna ise “Patates yaptım. İki tane patates… Et yok, ne eti… Eti unuttuk artık. Et almak hayalde kaldı. Hele bu iki senedir hiç yok” yanıtını verdi.

“BORÇ ALIP DÜĞÜN YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

O sırada içeride bulunan bir vatandaş da yaşadıkları ekonomik zorluklardan dert yanarak, “Gençler alışverişe gidemez oldular. Borç alıp da düğün yapmak durumuna düştük” dedi. Vatandaş, “Ekonomimizden memnun olan var mı arkadaşlar?” diyerek çevredekilere seslendi, “Hayır” yanıtını aldı.

“NEREYE GİTTİ O FABRİKALAR?”

Vatandaş, “Bu bir gerçektir. Üç gün oldu, borç altınla evlat evlendirdim. 38 yıl vatanıma vergi ödedim, SSK ödedim. Bu konuma düştük… Diyor ki, ‘Dört çocuk yapın'; Nasıl yapacağız? Hanımla ikimize zor bakıyoruz… Yüzük alıyoruz borç, bilezik alıyoruz borç. Bankalar kapıya dayandı. Ben 63 yaşındayım, şikayetçiyim. Hangi genç, ‘Mutluyum' desin, vallahi billahi borç üstüne borç, bin lira da bulup vereceğim o çocuğa. Neden mutlu olmuyoruz biz? 145 tane fabrikamız vardı bizim; canım Atatürk'üm benim, sevdiğim en güzel insan… Nereye gitti o 145 tane fabrika?” diye sordu.

“BEN DE BİR DANİMARKALI GİBİ OLMAK İSTİYORUM”

Elektrik faturalarına gelen zamlardan da dert yanan vatandaş, “Dağlar taşlar güneş enerjisi. Elektrik üretiyor, var mı elektrik faturalarında azalma? Yok. Gelin efendim başımıza, bizim köyün dağına 10 tane rüzgar gülü koyun, 20 tane köye bakacak. Ben de bir Danimarkalı gibi olmak istiyorum. Elektrik tükettikten sonra bana para vermesi gerekir devletin. Öyle bir ülke istiyorum” ifadelerini kullandı.

“82 LİRADAN ALDIĞIM YEM 175 LİRAYA KADAR ÇIKTI”

Bir kasap dükkanını da ziyaret eden Akşener, aynı zamanda yetiştirici olan kasabın, gelen zamlara isyanıyla karşılaştı. Esnaf şu ifadeleri kullandı:

* İşler çok durgun. Benim diğer tarafta da restoranım var, onu kapattık. Aynı zamanda ben hayvan yetiştiriciliği yapıyorum, çiftlikte de kapasitemiz 3'te 1'ine düştü. Çünkü 2020 Kurbanında, ben 82 liradan yemi aldım, bu sene 164 liradan yem aldım.

* Peşin ödediğim için bu indirimli hali. 175 liralara kadar yem çıktı. Sadece yemle bitmiyor ki; samanı var, otu var… Benim yanımda toplamda en kötü 20-25 çalışanım vardı, şu an 2-3 kişiyle idare etmeye çalışıyoruz.

“EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

Ziyaretleri sırasında Akşener'in yanına gelen bir vatandaş ise “Sizden tek ricam, ne olur, birleştiniz, kargaşa olmasın. İnanın memleketin ihtiyacı var. Ocaklar dağılıyor, çocuklar perişan, o kadar sıkıntılar var ki… Akşam haberlerde izledik, milyon dolara Amerika'da Türk Evi… Kime lazım? Artık gençlik uyandı, gençlik okuyor. Eve ekmek götüremiyoruz ya. 24 liraya aldığım peyniri bugün 55 liraya alıyorum” diyerek dert yandı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan, New York'taki lüks yurt inşaatını yakından takip ediyor