Vazgeçin, yol yakınken dönün

Özgür Özel, uygulanan ekonomik programın, ülkeyi deneme tahtasına dönüştürdüğünü iddia ederek, “Faiz sebep, enflasyon sonuç inadınızı bırakın. Sonra yine ‘Kandırıldık’ demeyin’’ dedi.

Başak KAYA

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın uyguladığı ekonomik programın, ülkeyi deneme tahtası haline dönüştürdüğünü savunarak “Sonra yine ‘Kandırıldık' demeyin, yol yakınken dönün. ‘Kandırıldık' diye feryat etmeden önce bize kulak verin'' dedi. Özel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Türkiye, bir haftadır AK Parti Genel Başkanı'nın ekonomide denediği yeni modelin yarattığı tahribatla boğuşuyor. Bu model nedeniyle Türk Lirası, dolar başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında aşırı değer kaybediyor, her gün kritik kalemlere zam üstüne zam geliyor'' yorumunu yaptı. Özel'in açıklamaları şöyle:

YOKUŞ AŞAĞI GİDİYORUZ: Bu yeni model nedeniyle ekonomi yokuş aşağı gidiyor. Yokuş aşağı giderken de tüm dünyanın bildiğinin aksi bir ekonomi modeliyle faizler düşürülüyor ve bunun enflasyonu düşüreceği iddia ediliyor. Çünkü kendisine ekonomistim diyen bir kişi, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyerek inadından vazgeçmiyor. Hiçbir hedefi tutmayan bir ekonomi yönetimiyle ve tek adam rejimiyle karşı karşıyayız.

NE KUR NE EFLASYON: Orta vadeli programa göre 2021 sonunda, kurun 8.30 olması gerekiyordu, 2022 yılı sonunda döviz kuru tahmini 9.27'ydi; siz buna göre bütçe yapmışsınız, kur şimdiden 12.78 oldu. Enflasyon varsayımı da 16.2'ydi ama daha şimdiden enflasyon 19.89 olarak açıklandı.

BİZE KULAK VERİN: Böyle bir ortamda asla ve asla beklenen hedeflerin tutmayacağı açıkken, şimdi bir de yeni bir model getiriliyor. Ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. 84 milyon yurttaşımız adeta deneme tahtası oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarıyorum, yol yakınken Türkiye'yi soktuğunuz bu maceradan, bu yoldan dönün. Yine kandırıldık diye feryat etmeden, bize kulak verin.