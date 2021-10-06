Vedat Milor ile Bahçeli’nin danışmanı arasında ‘kebapçı’ atışması

MHP lideri Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözleriyle ilgili imalı paylaşımda bulunan ünlü yemek eleştirmen Vedat Milor'a ile Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek arasında atışma yaşandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasında sarf ettiği “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor da Bahçeli’nin bu sözlerini tiye alan bir paylaşımda bulundu.

“İŞLETMECİ BÖLÜCÜ MÜ?”

Milor, paylaşımında, “Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: – Zırhla mı çekilmiş? – Kuyruk yağı var mı? – İşletmeci bölücü mü? “ ifadelerine yer verdi.

“KEBEBIN YANINDA AŞIRI ALKOL MÜ ALMIŞ?”

Vedat Milor'un paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, “Allah akıl, fikir versin. Gerçekten ihtiyacı olan ne kadar kişi varmış…” yanıtını verdi.

Çiçek ardından da, “Bugüne kadar “Ne şiş yansın, ne kebap” hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: – Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? – Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?” mesajını paylaştı.

VEDAT MİLOR'DAN DANIŞMANA YANIT

Vedat Milor ise Yıldıray Çiçek'in sorularına şu paylaşımla yanıt verdi: “Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru – cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.”

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