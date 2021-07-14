Veli Ağbaba: Merkel’in iki jeti var, bizim fakirin 13

CHP Esnaf Masası heyeti Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan ile birlikte Kocaeli'nde esnaf başta olmak üzere odaları, STK'ları, meslek örgütlerini ziyaret etti.

“15 TEMMUZ'DA MECLİS'İ BOMBALAYANLARI AKP-FETÖ KOALİSYONU GÖREVE GETİRDİ”

Türkiye gündemini değerlendiren Veli Ağbaba, yarın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

* Yarın 15 Temmuz'un yıl dönümü. Hulusi Akar, FETÖ'yle mücadele kapsamında bugüne kadar 23 bin 364 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun TSK'dan ihraç edildiğini açıkladı. Bu ne kadar dehşet verici ve utanç verici bir rakam olduğunu dikkatinize sunuyorum. TSK, bir tarikata, bir terör örgütüne teslim edilmiş.

* Bunun nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz. Düşman kuvvetlerinin ülkeye yapamadığını bu yönetim ortaklarıyla beraber yapmıştır. FETÖ tek başına değildir. FETÖ-AKP koalisyonu TSK'ya düşmanın yapamadığını yapmıştır. Sahte belgelerle dijital verilerle Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarıyla TSK darmadağın edildi.

* AKP-FETÖ koalisyonuyla Atatürkçü vatansever subaylar cezaevine atılarak 15 Temmuz'da Meclis'e bomba atan, Boğaz Köprüsünde halkın üstüne tank sürenler bu görevlere getirildi. Darbenin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen siyasi ayak ortaya çıkmış değil. Biz bu siyasi ayağı biliyoruz ama bunların açık ve şeffaf şekilde araştırılması lazım.

* MHP lideri Bahçeli ‘FETÖ elebaşının kafasına çuval geçirilip Türkiye’ye getirilmesi lazım' diyor. İktidar sizsiniz; Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu mu getirsin, sizin getirmeniz lazım.

* İktidar 15 Temmuz'dan maalesef hala ders almadı. Devlet tarikatlar arasında pay edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı'nda filan cemaat, Sağlık Bakanlığında başka bir filan tarikat var.

* Burada şehit olan 251 yurttaşımızı ve 2196 gazimizi anmak istiyorum. Şehitler için kampanya yapıp sonra şehitlerin parasına çöken anlayışı da buradan kınıyoruz.”

“ESNAFI FAİZLİ KREDİYLE PERİŞAN ETTİLER”

İstanbul Havalimanı işletmecisinin 5,8 milyar euroluk borcunun ertelendiğini hatırlatan Ağbaba, esnafın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* Bu erteleme Türkiye'nin en büyük borç ertelemesi olarak tarihe geçti. İGA, iki yıldır 1 milyar 45 milyon euroluk kira ötelemesi de alıyor. Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ında olduğu bankalar kredi için öteleme ve faiz indirimi yaptı.

* Eski rakamla tam 60 Katrilyonluk kredi borcu hem yeniden yapılandı hem de faiz indirimi yapıldı. Ayrıca devlete olan kira borcu da ötelendi. Türkiye tarihinin en büyüğü olan refinansman anlaşması Mayıs ayında yapılmış ve kredinin vadesi 2 yıl uzatılırken faizler de düşürülmüş.

* Kocaeli'de bir esnaf veya mısır, ayçiçeği, şekerpancarı üreticisi borcumu erteleyin dese erteleme bir yana icra işlemi yaparlar, evlerine işyerlerine haciz gönderirler ama kendi yandaşlarına tüm kapılar sonuna kadar açılıyor. Ziraat Bankası çiftçinin borcunu faiziyle ertelerken, yandaşın borcunu hem yeniden yapılandırıyor hem de faiz indirimi yapıyor.

“BİR TARAFTA İŞSİZLİK, DİĞER TARAFTA YENİ MİLYONERLER!”

Ağbaba, Türk Lirasının reel değerinin Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesini gördüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Pandemiden bu yana 140 bin esnaf kepenk kapattı. Esnafımız kapalı olduğu zaman bile 20'ye yakın vergiyi ödüyordu. Bu 60 katrilyon lira esnafa verilmiş olsaydı bu 140 bin esnaf iflas etmezdi.

* Türkiye o kadar ilginç bir ülke ki bir taraftan insanlar zenginleşirken bir taraftan insanlar çöpten yemek topluyor. Gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye dünya yedincisi.

* Türkiye'de işsizlik tavan yapmışken ve 9 milyon 671 bin işsiz varken, ki bu sayı 103 ülkenin nüfusundan daha fazla, 7 bin dolar milyoneri ve 89 bin yeni milyonerimiz var.

* Türk lirasının reel değeri Haziran 2021 itibariyle 59,77 olarak gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihinin en değersiz seviyesini gördü. Türk Lirası 1994 ve 2001 krizinden daha fazla değer kaybetmiş. Türk Lirası, Erdoğan'ın yerli ve milli rejiminde yüzde 50'ye yakın değer kaybetmiş durumda.” dedi.

“İTİBAR MAKAM ARACIYLA UÇAK DEĞİL, EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜYLE ÖLÇÜLÜR!”

Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na yönelik “Uçakları satacakmış, dünyayı tarifeli uçaklarla mı dolaşacaksın?” sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin itibarı uçak sayısıyla veya makam arabasıyla ölçülmez. Erdoğan ‘tarifeli uçakla mı gideceksin' diyor. İtibar bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğüyle, vatandaşının gördüğü değerle ölçülür. Alman ekonomisi Türkiye ekonomisinin 7 katı.

* Almanya'da milli 50 bin dolar, bizde 7 bin dolar seviyesinde. Almanya, dünyanın en büyük araç üretici, orada makam aracı 9 bin, Türkiye'de ise makam aracı sayısı 125 bin. Merkel'in iki tane jeti var, bizim fakirin 13 tane jeti var.

* Merkel 700 bin liralık makam aracına biniyorsa bizim fakir 55 milyon liralık yeni araç aldı, 300 araçla Cuma namazına gidiyor. Merkel mi daha itibarlı, Erdoğan mı daha itibarlı, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İtibar bir ülkenin pasaportuyla da ölçülür.

“KANDIRA BELEDİYESİ 50 YAŞINDAKİ İNSANLARI GRİ PASAPORTLA BOKSÖR DİYE YURTDIŞINA KAÇIRDI”

Gri pasaportla insanların belediyeler vasıtasıyla yurt dışına kaçırıldığını hatırlatan Ağbaba şunları söyledi:

* Kocaeli Kandıra Belediyesi'nde gri pasaportla insan kaçırıldı. Bu skandal, ilk olarak Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde ortaya çıkmıştı. Adana Karataş'ta da mehter takımını yurtdışına yollamışlardı, ilginç olan ise Karataş'ta mehter takımı yoktu. Ş

* imdi Kandıra Belediyesi'ni de kutluyorum. Onlar da pandemide 50 yaş ortalamasında insanları boksör olarak yollamış. Üstelik Kandıra Belediyesinin yurtdışına gönderdiği boksörler Kandıra'da yaşamıyor.

Yazıklar olsun size. Belediye başkanı ‘benim haberim yok' diyor. Senin imzanla bu iş yapılmış, bunu nasıl düşünmezsin. Bu iş parasız olmaz. Bunların en sevdiği şey, Dolar ve Euro. Pasaportumuzun itibarını böyle bitirdiler.

“TÜRKİYE'DE İŞLENEN SUÇLARI SAVCILARDAN DEĞİL, SEDAT PEKER'DEN ÖĞRENİYORUZ”

Ağbaba, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

* Genel Başkanımız lağım patladı dedi, her taraf pislik içinde. Aylardan beri birileri konuşuyor, birileri susuyor. Burada İl Başkanımız Harun Yıldız'ın dili sürçse Erdoğan akşamında yanıt verir.

* Aylardır Sedat Peker ‘senin bakanların rüşvet alıyor' diyor, ‘kayıp silahlar var' diyor, ‘Esenyurt'ta senin kasan var' diyor. Hiçbirinin çıtı çıkmıyor. Bir siyasetçi 10 bin dolar alıyor, bir gazeteci kaçak bir holding patronu için 10 milyon euro istiyor.

* Bu bilgileri ne yazık ki savcılardan, Meclis'ten değil, Sedat Peker'den öğreniyoruz. Sedat Peker ‘sen bana koruma, çakar verdin' diyor, ne kadar suçlu varsa arkasında Suç İşleri Bakanı var.

“TRT'YE PERGOLECİ'NİN VE SETA VAKFININ PELİKANCILARINI ATADILAR”

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TRT’ye yapılan atamalar hakkında ise Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

* Devleti babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar. Dün Resmi Gazete'de bir kararla TRT'ye atamalar yapıldı. Pelikancılar, Hilal Kaplan gibi isimler TRT'ye atandı.

* TRT'ye günümüzün Goebbels'inin yani Pergoleci'nin ekibini getirmişler. Hem muhafazakarlık yapıp hem de kamunun imkanlarıyla haramla beslenen ekiplerle devlet kurumlarına çöküyorlar. Hepsinin tek çıkış noktası SETA Vakfı ve Pergoleci'nin ekibi. İktidarımızda bunların da hesabını soracağız.